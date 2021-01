WDH/Presse: Ex-BMW-Chef Krüger will doch nicht Telekom-Aufsichtsratschef werden

(Tippfehler im zweiten Satz behoben)

BONN (dpa-AFX) - Ex-BMW-Chef und Telekom-Aufsichtsratsmitglied Harald Krüger will laut Medienberichten nun doch nicht zum Chef des Gremiums aufsteigen. Aus persönlichen Gründen habe Krüger den Posten des Chefaufsehers der Deutschen Telekom abgelehnt, berichteten das "Handelsblatt" und das "Manager Magazin" am Freitag unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Damit bleibt die Frage offen, wer auf den scheidenden Aufsichtsratschef Ulrich Lehner folgen soll.

Laut dem "Handelsblatt" sieht sich der Konzern extern nach geeigneten Kandidaten für den Posten um. Ein Telekom-Sprecher sagte der Wirtschaftszeitung, dass der Vertrag von Amtsinhaber Lehner noch bis zur Hauptversammlung im nächsten Jahr laufe. Die Nachfolgesuche sei - wie immer bei der Deutschen Telekom - Gegenstand eines geordneten Prozesses. Zu Personalspekulationen äußere man sich nicht, hieß es weiter./ngu/jha/