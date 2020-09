WDH: Qantas bietet siebenstündigen Australien-Rundflug nach Nirgendwo

(Die Schreibweise von Qantas wurde durchgängig geändert: Qantas statt Quantas.)

SYDNEY (dpa-AFX) - Die australische Airline Qantas will mit einem kuriosen Rundflug Gäste zurückgewinnen. Eine Boeing 787-9 Dreamliner werde am 10. Oktober in Sydney starten und dann relativ niedrig über die bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes fliegen, um ohne Zwischenlandung sieben Stunden später wieder in Sydney zu landen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Great Southern Land scenice flight", heißt die Initiative, bei der unter anderem Urlaubsparadiese wie das Great Barrier Reef, Uluru, Byron Bay und der Hafen von Sydney überflogen werden.

Die Fenster des Dreamliners seien extrem groß, so dass die Passagiere nun zumindest wieder aus der Luft ihr Land bestaunen könnten: "Im Himmel gibt es keine Grenzbeschränkungen", hieß es. Wegen der Corona-Pandemie sind in Down Under seit Monaten nicht nur die Grenzen für Besucher aus dem Ausland geschlossen, auch Reisen zwischen den einzelnen Bundesstaaten sind nach wie vor größtenteils verboten.

"Noch vor sechs Monaten hätten wir nie gedacht, dass wir einmal nicht in ein Flugzeug steigen und Familienmitglieder in anderen Landesteilen besuchen oder international reisen können", sagte Unternehmenschef Alan Joyce. Der Mitteilung zufolge war der Flug schon nach kurzer Zeit ausverkauft./abb/cfn/DP/zb