Wheaton Precious Metals steigert die Dividende

Das kanadische Edelmetallhandelsunternehmen Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, NYSE: WPM) wird die Dividende um 20 Prozent anheben. Damit werden für das vierte Quartal 2020 0,12 US-Dollar nach 0,10 US-Dollar im Vorquartal ausgeschüttet. Die Zahlung erfolgt am 10. Dezember 2020 (Record day ist der 25. November 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,48 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 46,50 US-Dollar (Stand: 9. November 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,03 Prozent.

Wheaton Precious Metals ist auf den Verkauf von Edelmetallen, wie Gold, Silber und Palladium, oder auch Kobalt fokussiert. Das Unternehmen hat derzeit Streaming-Vereinbarungen mit 20 operativ tätigen Minen sowie 9 Projekten, die sich in der Entwicklungsphase befinden. In den ersten 9 Monaten 2020 lag der Umsatz bei 810,01 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 638,11 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 350,58 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 8,62 Mio. US-Dollar), wie am 9.November berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 56,30 Prozent im Plus (Stand: 9. November 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 20,9 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de