Wichtige Tradingregel: Halte zuerst eine Zehe ins kalte Wasser

Nein, du hälst zuerst die Zeh, dann den Fuss, etc. rein. Selbiges im übertragenen Sinne ist eine Handelsoption für aktive Anleger. Ansgar ist von der Uni zurückgekehrt, macht es sich auf dem Sofa bequem und liest, wie er es nahezu täglich macht, den Tradingfeed eines bekannten, erfahrenen Traders durch. Diesem Trader folgen mittlerweile 45.339 Traderinnen und Trader, der Blog hat sich herumgesprochen. Anbei die zugehörige Internetadresse: https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

Dort findet er jederzeit gute Tradingkandidaten im Bereich der Indizes, Aktien, Rohstoffe, Währungen und selbstverständlich auch Kryptowährungen. Eine Aktie, die dort vorgestellt wird, gefällt ihm. Amazon! Der Aktienkurs ist gerade dabei über eine charttechnische Barriere anzusteigen, es entsteht ganz konkret ein Kaufsignal. Da Ansgar schon länger dabei ist, macht er diesmal alles richtig: Er eröffnet zuerst eine kleine Testposition in der Aktie. Sollte sich die beginnende Ausbruchbewegung als Fehlausbruch entpuppen, verliert er wenig. Klar, nach oben verdient er mit der kleinen Position auch noch nicht wirklich relevant. Dennoch: Mit dem Eröffnen der ersten Testposition hat er den Fuß schon einmal in der Tür. Die Position ermöglicht ihm, sich hinsichtlich des Trades emotional einzupegeln. Am Folgetag bewegt sich die Aktie erneut stark. Überzeugend. Dynamisch. Ansgar wartet noch einen Tag ab und schlägt dann zu. Jetzt erst, nachdem sich die Signalentstehung zeitlich gefestigt hat, wird er aktiv und kauft die eigentliche Position der Aktie in sein Depot. Zeitraffer. 3 Monate später erreicht der Amazonkurs das Projektionsziel, Ansgar verkauft und nimmt den Gewinn mit. Er freut sich und empfiehlt den Feed des Traders in seinem Bekanntenkreis weiter.

Merke: Das Eröffnen einer ersten kleineren Testposition kann die erste große Begierde nach der Aktie, etc. und den Drang, am besten das ganze zur Verfügung stehende Kapital einzusetzen, um ganz schnell reich zu werden, einfangen. Dadurch, dass man die Transaktion zeitlich streckt, agiert man in einem zeitlichen Fenster, das einem rationales Handeln ermöglicht.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)