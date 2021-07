Wie ich ein passives Einkommen für den Preis eines täglichen Kaffees verdienen würde

Die Idee, etwas aus dem Nichts zu verdienen, hört sich ziemlich gut an. Das ist, kurz gesagt, das, worum es beim passiven Einkommen geht.

Hier‘ erkläre ich, wie sich ein kleines, tägliches Opfer mit der Zeit wirklich auszahlen kann.

Passives Einkommen: das Opfer wert

Fangen wir mit der schlechten Nachricht an. Um passives Einkommen zu generieren, muss ich zunächst etwas Geld aufbringen. Die positive Nachricht ist, dass dies gar nicht so viel sein muss. Ein häufig genutztes Beispiel ist der Verzicht auf den täglich im Laden gekauften Kaffee auf dem Weg zur Arbeit.

Lasst uns die Dinge einfach halten. Eine tägliche Ausgabe von 3 Pfund bedeutet, dass jede Arbeitswoche 15 Pfund für Kaffee ausgegeben werden. Das macht im Laufe eines Jahres stolze 780 Pfund.

Nehmen wir nun an, dass ich dieses Geld am Ende des ersten Jahres an der Börse investiert habe. Nehmen wir außerdem an, dass ich weiterhin jeden Monat etwas dazugebe. Der Einfachheit halber gehen wir von 60 GBP (20 Kaffees) pro Monat aus.

Wenn wir von einer durchschnittlichen Rendite von 7 % am Markt ausgehen, wächst das nach 10 Jahren auf 11.482 GBP an. Gar nicht so schlecht. Nach 20 Jahren werden daraus jedoch 32.535 GBP. Nach 30 Jahren sind es fast 74.000 Pfund!

Die obigen Berechnungen sind natürlich nur ein Richtwert. Während die Renditen an der Börse tendenziell besser sind, als ich sie irgendwo anders auf lange Sicht bekommen kann, können sie nicht garantiert werden. Sie könnten niedriger sein… oder höher.

Aber was ist mit dem passiven Einkommen?

Keine Sorge - dazu komme ich noch. Eine Sache, die man nicht vergessen sollte, ist, dass viele Investitionen Dividenden ausschütten, normalerweise zweimal im Jahr. Langfristig gesehen machen diese sogar einen erheblichen Teil der gesamten Marktrendite aus.

Im Moment liegt die Dividendenrendite des FTSE 100 bei 3 %. Das ist bereits weit mehr, als ich von der Bank bekommen würde. Einige einzelne Unternehmen zahlen jedoch viel mehr.

Das Einzige, was hier zu erwähnen ist, ist, dass die Dividenden in schlechten Zeiten gekürzt werden können. Daher würde ich eine Auswahl an Dividendenaktien aus verschiedenen Branchen kaufen, anstatt nur eine oder zwei, um dieses Risiko zu reduzieren.

Es ist auch erwähnenswert, dass das, was ein Investor mit diesem passiven Einkommen macht, einen großen Einfluss auf die Performance haben kann. Angenommen, ich habe keinen Bedarf, es auszugeben, wäre meine beste Option, das, was ich erhalte, zu reinvestieren.

Dafür gibt es einen einfachen Grund. Wenn ich das Geld zurück an die Börse werfe, kann ich mehr Aktien kaufen. Wenn ich mehr Aktien besitze, kann ich im Laufe der Zeit in größerem Umfang vom Zinseszinseffekt profitieren. Im Laufe der Jahre könnte dies meine Rendite wirklich verbessern.

Kein Kaffee? Kein Problem

Natürlich funktioniert dieses Beispiel nicht für diejenigen, die keine täglichen Koffeindosen brauchen. Nichtsdestotrotz geht es hier darum zu zeigen, wie man durch das Sparen von ein paar Pfunden pro Woche ein passives Einkommen generieren kann.

Ich muss nicht mit dem Kaffee aufhören (das ist echt viel verlangt!). Aber ich rechne damit, dass das Investieren des entsprechenden Betrags meinen Wohlstand ernsthaft erhöhen wird.

Dieser Ansatz wird mich nicht zum nächsten Warren Buffett machen, aber es könnte mir einen anständigen Pensionsfonds für den Ruhestand verschaffen.

Der Artikel Wie ich ein passives Einkommen für den Preis eines täglichen Kaffees verdienen würde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Paul Summers auf Englisch verfasst und am 17.07.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat keine Position in einer der genannten Aktien. Die Ansichten zu den in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Verfassers und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro abgeben. Hier bei The Motley Fool glauben wir, dass die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen uns zu besseren Investoren macht.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images