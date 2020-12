Wie Jumia Technologies Geld verdient

Als Jumia Technologies im November den Geschäftsbericht zum dritten Quartal veröffentlichte, hob die Unternehmensleitung bestimmte Kennzahlen ganz oben in der Pressemitteilung hervor. Zu den Höhepunkten gehörte eine Statistik über JumiaPay, die Finanztechnologie-Lösung des Unternehmens. Im dritten Quartal war das Gesamtzahlungsvolumen (TPV) auf JumiaPay im Jahresvergleich um 50 % gestiegen. Das ist beachtlich.

Wenn dich diese Kennzahl jedoch reizt, solltest du etwas wissen: Jumia verdient kein Geld mit JumiaPay. Seine Einnahmen kommen ausschließlich aus anderen Quellen.

Wie Jumia Geld verdient

Jumia betreibt einen E-Commerce-Marktplatz in mehreren afrikanischen Ländern, darunter Nigeria, Marokko und Kenia. Es ist unbestreitbar, dass regionale E-Commerce-Giganten wie Amazon in Nordamerika, MercadoLibre in Südamerika und Alibaba in China phänomenale Renditen für die Aktionäre erzielt haben, und deshalb sind die Investoren von Jumias Möglichkeiten ganz klar begeistert. Auf dem afrikanischen Kontinent leben über 1,3 Milliarden Menschen, und es ist eine der Regionen mit der bisher geringsten Akzeptanz von E-Commerce-Lösungen.

Nicht alle E-Commerce-Marktplätze sind gleich. Einige, wie Amazon, generieren eine Menge Umsatz aus Erstanbieterverkäufen - Artikel, die direkt vom Unternehmen verkauft werden. Andere, wie eBay und Etsy, erleichtern Verkäufe durch Dritte und verdienen Geld aus Gebühren. Die Plattform von Jumia erleichtert sowohl Erst- als auch Drittverkäufe. Allerdings wird sie sich in Zukunft auf Verkäufe an Dritte konzentrieren.

In den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 sind die Einnahmen von Jumia aus Erstanbieterverkäufen im Jahresvergleich um 47 % auf 30,7 Millionen Euro gesunken. Wie gerade angedeutet, ist dieser Umsatzrückgang beabsichtigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf seinen Weg zur Rendite, und der Betrieb eines Geschäfts mit geringen Kosten ist ein sehr guter Weg, dies zu erreichen. Eigenverkäufe sind einfach zu teuer für Jumia, zumindest im Moment, da das Unternehmen seine Infrastruktur noch aufbaut.

Aber die Akzeptanz des elektronischen Handels in Afrika nimmt zu. Im Jahr 2020 haben die aktiven Kunden von Jumia im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 um fast 23 % zugenommen, und die Bestellungen sind um 8,6 % gestiegen. Das ist gut. Die Investoren sollten einfach zur Kenntnis nehmen, dass das Unternehmen plant, Geld mit diesem Trend zu verdienen, indem es eine der Top-Marktplatz-Plattformen für Käufer und Drittverkäufer anbietet, und nicht als Händler.

Im dritten Quartal wurden etwa 70 % der Einnahmen von Jumia durch Provisionen und Erfüllungsgebühren erzielt. Provisionen werden für alle Aufträge von Drittanbietern zu einem vorher festgelegten Prozentsatz des Umsatzes verdient. Für Drittverkäufer fallen Erfüllungsgebühren an, wenn sie sich dafür entscheiden, Jumias Logistiknetzwerk zu nutzen, um die Bestellung zum Kunden zu bringen.

Warum also JumiaPay?

Wenn Jumia mit JumiaPay kein Geld verdient, was soll das ganze dann? Damit ein E-Commerce-Marktplatz sich gut entwickeln kann, muss es eine unterstützende Infrastruktur geben. Und das ist einer der Schlüssel zum Verständnis einer Investition in Jumia.

Um es metaphorisch auszudrücken: Du könntest sofort Äpfel ernten, wenn du eine reife Apfelplantage kaufst. Aber wenn du eine Apfelplantage anlegst, dauert das noch. In einem Szenario ist die Frucht jetzt reif zum Pflücken. Im anderen Fall muss die zukünftige Belohnung erst noch angebaut werden. In gleicher Weise bietet Afrika langfristig eine riesige Chance für Jumia. Aber die Belohnung zu ernten, wird einiges an Arbeit erfordern.

In der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals sagte Antoine Maillet-Mezeray, CFO von Jumia: “Die Logistik in Afrika ist eine berüchtigte Herausforderung mit zahlreichen Hürden wie fehlenden Adressen, einem Mangel an organisierten und zuverlässigen Kapazitäten, Lagerplatzproblemen, weit verbreiteter Nachnahmelieferung und so weiter. Konkret erläuterte er die Herausforderungen für die Speditionsdienste in Jumia. Aber der Punkt ist auch auf andere Bereiche anwendbar, einschließlich den Finanzsektor.

Um den elektronischen Handel zu ermöglichen, brauchte Jumia eine praktikable Fintech-Lösung für Afrika, also gründete man JumiaPay. Das Zahlungsnetzwerk wird mit Mastercard betrieben, aber JumiaPay ist die mobile Brieftasche. Da immer mehr Menschen zum ersten Mal Smartphones erhalten, könnte JumiaPay die Lücke schließen, um sie zu digitalen Transaktionen zu bewegen. Langfristig ist die Einführung von JumiaPay gut für das Marktplatzgeschäft von Jumia, auch wenn JumiaPay dadurch nicht direkt monetarisiert wird.

Unterm Strich

Jumia-Investoren müssen verstehen, dass ein langer Weg vor ihnen liegt, bevor das Unternehmen zu einer Investition von Amazon- oder MercadoLibre-Kaliber werden kann. Es ist klug, sich auf Gewinne zu konzentrieren, indem man die Aufmerksamkeit von Erstanbieter-Umsätzen weglenkt. Aber um eine lohnende langfristige Investition zu sein, muss man auch ein Umfeld schaffen, in dem der digitale Handel sich gut entwickeln kann. Aus diesem Grund würde ich sagen, dass die Investoren derzeit viel zu sehr auf Jumia-Aktien spekulieren - man bedenke, dass diese seit Anfang 2020 um etwa 400 % gestiegen sind.

Darüber hinaus sollten Anleger daran denken, dass Jumia Technologies eines der wenigen Unternehmen ist, das derzeit Pionierarbeit leistet. Sobald sich seine Bemühungen auszuzahlen beginnen, ist zu erwarten, dass mehr Wettbewerb einen Teil der Gewinne stehlen wird. Das bedeutet nicht, dass Jumia nicht zu den langfristigen Gewinnern gehören kann. Es ist nur unrealistisch zu glauben, dass das Unternehmen in den kommenden Jahrzehnten in Afrika eine Monopolstellung einnehmen wird.

