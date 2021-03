Wie Sie von steigenden Zinsen profitieren - n-tv Zertifikate vom 05.03.2021

Replaced by the video

Um den Auswirkungen der Corona-Krise entgegenzuwirken, pumpen die Zentralbanken immense Summen Geld in die Märkte. Die Folge: Die Inflationsrate, die 2020 so niedrig war wie seit Jahren nicht mehr, steigt nun wieder an. Normalerweise sind steigende Zinsen an den Börsen nicht gerne gesehen. Allerdings können Anleger trotzdem von steigenden Zinsen profitieren. Wie das geht, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der HSBC.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6050Hm4Po►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter http://grp.hsbc/6052Hm4Pq #zinsen #inflation #bundfuture

