Selbst nach einem Anstieg um mehr als 40 % im bisherigen Jahresverlauf werden die Aktien von MercadoLibre auch in den kommenden Monaten Investoren belohnen.

Das sagt J.P. Morgan-Analyst Marcelo Santos. Am Mittwoch bekräftigte Santos erneut sein Anlageurteil „Overweight“ der MercadoLibre-Aktie und hob sein Kursziel von 800 auf 1.000 US-Dollar an. Das bedeutet ein Kurspotential von 22 % für Investoren, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von MercadoLibre von 820 US-Dollar.

Santos erwartet, dass sich das Wachstum des E-Commerce infolge der Coronavirus-Pandemie beschleunigen wird. Da so viele Menschen aufgrund von Social-Distancing-Regelungen zu Hause festsitzen, kaufen mehr Verbraucher online ein als je zuvor. Viele dieser neuen Onlinekäufer werden auch nach dem Abklingen der COVID-19-Krise weiterhin auf E-Commerce-Marktplätzen einkaufen - wie den von MercadoLibre betriebenen -, und zwar auch dann noch, wenn die COVID-19-Krise vorbei ist.

Die Furcht vor der Übertragung von Viren beim Umgang mit Bargeld könnte auch zu einer verstärkten Einführung digitaler Zahlungstechnologien führen. Die MercadoLibre-eigene Mercado Pago, die führende Onlinezahlungslösung in Lateinamerika, wird davon ebenso profitieren wie von dem langfristigen globalen Trend weg vom Bargeld und hin zu digitalen Zahlungen.

Im Gegenzug ist Santos der Ansicht, dass MercadoLibre kurz- und langfristig von potenziell starken Wachstumskatalysatoren profitieren wird, die dazu beitragen dürften, den Aktienkurs im Laufe der Zeit nach oben zu treiben.

The post Wird die MercadoLibre-Aktie auf 1.000 Dollar steigen? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Joe Tenebruso besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre.

Dieser Artikel wurde Joe Tenebruso auf Englisch verfasst und wurde am 21.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images