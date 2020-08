Wird eine dieser 3 Tech-Aktien die nächste Amazon-Aktie?

Welche Aktie könnte die nächste Amazon-Aktie werden? Nach der spektakulären Entwicklung des E-Commerce-Riesen dürften sich viele Anleger diese Frage stellen! Ein Blick auf die Performance der letzten zehn Jahre zeigt, warum es durchaus Sinn macht, sich auf die Suche nach der nächsten Amazon-Aktie zu machen.

Performance Amazon-Aktie 3 Jahre + 225,60 % 5 Jahre + 476,78 % 10 Jahre + 2.621,57 %

Ich habe mich daher einmal umgeschaut, in welchen Aktien ähnliches Potenzial stecken könnte wie in der Amazon-Aktie! Welche der drei folgenden Aktien mein persönlicher Favorit ist, erfährst du am Ende dieses Artikels.

Die Datadog -Aktie: Die nächste Amazon-Aktie im Bereich Cloud-Computing?

Datadog bietet seinen Kunden Datenanalyse-Softwarelösungen auf Cloudbasis. Das Leistungsspektrum von Datadog umfasst Cloud-Applications, Serverüberwachung, Datenbanken, Werkzeuge und Servicedienstleistungen. Zu den Kunden von Datadog zählen namhafte Unternehmen wie Electronic Arts, MercadoLibre, Airbnb und Delivery Hero.

Software von Datadog half zum Beispiel beim Launch von Battlefield 5 open beta - einem der bekanntesten Videospiele aus dem Hause Electronic Arts. Mit ihr war es laut Chefentwickler David Rohr möglich, zur Einführung der Beta-Version Fehler im Online-Game aufzuspüren, auf die man ohne Datadog-Software nicht aufmerksam geworden wäre. Wenn überhaupt hätte man sie nur mit sehr großem Aufwand gefunden.

So sorgte EA von Beginn an für eine positive Nutzererfahrungen, reduzierte die Zeit - und damit die Kosten - der Fehlerbehebung und erhöhte damit die Effizienz und die Qualität des Spiels. Eine klassische Win-win-Situation für beide Unternehmen: Datadog kassiert Gebühren für sein Dienstleistungen, Electronic Arts spart Zeit und Geld - und verbessert gleichzeitig die User-Experience.

In einer immer digitaler werdenden Welt, in der immer mehr Software auf Cloud-Basis genutzt wird, sind solche Dienstleistungen natürlich in allen möglichen Bereichen extrem nützlich. Zweifelsfrei bietet dieses Geschäftsmodell also unglaublich viel Wachstumspotenzial, was für eine Entwicklung wie bei der Amazon-Aktie sorgen könnte.

Aber: Das Geschäftsmodell ist für einen Laien extrem schwer durchschaubar. Welche Konkurrenten bieten ähnliche - vielleicht sogar bessere - Services an? Wird diese Art der Dienstleistungen auch in drei Jahren noch so gefragt sein wie heute? Haben große Cloud-Unternehmen - wie Amazon oder Microsoft - langfristige Wettbewerbsvorteile, wenn sie an denselben Dienstleistungen arbeiten?

Fazit: Das Geschäftsmodell und die Art und Weise, wie Datadog seinen Kunden bei ihren Problem unterstützt, sprechen definitiv dafür, dass die Datadog-Aktie die nächste Amazon-Aktie werden könnte. Gleichzeitig schrecken mich die schwer verständlichen Produkte aber etwas ab, weil mir aufgrund dessen schlichtweg das Gefühl für diese Aktie fehlt.

Aktuell steht die Datadog-Aktie damit zwar auf meiner Watchlist, in mein Depot schafft sie es aber vorerst nicht.

Die DexCom -Aktie: Die nächste Amazon-Aktie im Healthcare-Segment?

Kontinuierliche Überwachung des Blutzuckerspiegels - mit diesen vier Wort lässt sich DexCom meiner Meinung nach am besten beschreiben! Denn genau das ist die Vision dieses Unternehmens.

Indem wir uns auf die Bedürfnisse von Patienten und Betreuern fokussieren, möchten wir das Diabetes-Management rund um den Globus verbessern und vereinfachen.

Und hier gibt es jede Menge zu verbessern! Denn Stand heute muss man sich zur Blutzuckermessung ein feine Nadel in den Finger stechen, einen Tropfen Blut auf einen Teststreifen geben und diesen vom eigentlichen Blutzuckermessgerät auswerten lassen. Dieses Vorgehen hat zwei gravierende Nachteile.

Es ist keine kontinuierliche Messung. Schließlich pikst sich niemand alle fünf Minuten in den Finger. Entsprechend kann nur punktuell geprüft werden, Unregelmäßigkeiten zwischen den Messungen werden nicht erkannt. Das kann mitunter zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen, was selbstverständlich niemand möchte. Ich selbst leide glücklicherweise nicht an Diabetes, kann mir aber sehr gut vorstellen, wie nervig dieses ständig Gepikse sein muss. Ich wäre für jede Vereinfachung dieser unangenehmen Prozedur daher extrem dankbar.

DexCom bietet genau hierfür eine Lösung! Mit dem DexCom G6 CGM-System wird der Blutzuckerspiegel permanent überwacht, indem ein Sensor ganz einfach mit einer Art Pflaster auf die Haut geklebt wird. Die Auswertung erfolgt dann bequem über die Smartphone- oder Smartwatch-App - that’s it!

Alle fünf Minuten wird der Wert neu ermittelt und sorgt so für eine viel engmaschigere Kontrolle des Blutzuckerspiegels als mit der bisher gängigen Methode - und damit für mehr Patientensicherheit! Gleichzeitig ist diese Methode natürlich viel nutzerfreundlicher als die Bluttropfenmethode.

Fazit: DexCom löst ein Problem, das viele Millionen an Diabetes erkrankte Menschen plagt: die permanente Blutzuckerüberwachung! Alleine in Deutschland gibt es 7 Millionen Diabetespatienten - Tendenz steigend. Das Marktpotenzial ist also enorm und könnte definitiv eine Entwicklung ähnlich der Amazon-Aktie zulassen.

Allerdings ist man natürlich nicht das einzige Unternehmen in diesem lukrativen Markt. Unter anderem bietet der Healthcare-Riese Medtronic eine ähnliche Lösung an. Ein No-Brainer ist die DexCom-Aktie daher definitiv nicht - aber das war die Amazon-Aktie sicherlich auch nie.

Die Fastly -Aktie: Mit Highspeed zur nächsten Tenbagger-Aktie?

Und nochmal Cloud - diesmal geht es um Geschwindigkeit! Die Cloud-Plattform von Fastly hilft Internetseiten und Apps dabei, schneller, zuverlässiger und sicherer zu werden. Vor allem die Geschwindigkeit ist entscheidend: Wer bleibt schon auf einer Seite, die für jeden Ladevorgang 10 Sekunden braucht?

Solch eine schlechte Performance ist Gift für die Conversion von Shops, Blogs und allen anderen Seiten, die darauf abzielen, im Internet Geld zu verdienen. Entsprechend ist es heutzutage eigentlich ein Muss, seinen Internetauftritt so „schnell“ wie möglich zu gestalten. Hier kommt Fastly ins Spiel.

Mithilfe eines einzigartigen Netzwerks hilft Fastly seinen Kunden dabei, ihre Internetauftritte durch kurze Ladezeiten entscheidend zu verbessern. Diese Technologie kann auch dazu genutzt werden, die Performance von Videokonferenzen, Streaming und Gaming-Plattformen zu verbessern.

Der Markt von Fastly ist also gigantisch groß! Die Corona-Krise hat die Nutzung digitaler Inhalte weiter befeuert, wovon Fastly natürlich ebenfalls profitieren wird.

Mein Fazit: Lahme Internetseiten sind Gift für die Betreiber von eben solchen. Da die Datenmengen permanent zunehmen, dürften Dienste wie die von Fastly auf Jahre hin extrem gefragt sein. Das Wachstumspotenzial ist also vorhanden, um zur nächsten Amazon-Aktie zu werden.

Wie bei allen Tech-Aktien gilt allerdings, dass wir Laien es schwer haben, die technische Entwicklung wirklich nachvollziehen zu können beziehungsweise die Konkurrenzsituation richtig einzuschätzen. Das stellt natürlich ein nicht unerhebliches Risiko für uns Privatanleger dar, dessen wir uns bewusst sein sollten.

Mein Favorit ist …

Mein persönlicher Favorit aus diesen drei Tech-Aktien ist die DexCom-Aktie. Für mich sind die Probleme, die dieses Unternehmen löst, greifbar. Ich verstehe den Mehrwert für den Kunden. Auch die Produkte der anderen beiden Unternehmen hören sich großartig an und bringen das Potenzial zur nächsten Amazon-Aktie mit, keine Frage.

Und doch bin ich persönlich von diesen Produkten zu weit entfernt, als dass ich mir Stand heute ein Investment in eines dieser Unternehmen vorstellen könnte. Mein Favorit für die nächste Amazon-Aktie ist daher die DexCom-Aktie.

