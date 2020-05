WIRECARD - Aktie kämpft um Support

Wirecard AG - WKN: 747206 - ISIN: DE0007472060 - Kurs: 87,200 € (XETRA)

In der kommenden Handelswoche stehen laut Terminkalender die Quartalszahlen bei Wirecard an. Im Vorfeld dieser scheinen die Käufer keine wirklich guten Karten zu haben. In den vergangenen Tagen fiel der Aktienkurs von 140 EUR bis auf den aktuellen Support um 80 EUR zurück. Auslöser des Kurssturzes war der KPMG-Bericht zu den Bilanzierungsvorwürfen Wirecards (siehe hier).

Mit diesem Kurseinbruch stehen die Bullen nun da, wo sie auch Mitte März schon um ein Comeback gerungen haben. Damals gelang es ausgehend vom Unterstützungsbereich bis hin zu 80 EUR eine Kaufwelle zu initiieren. Auch aktuell zeigt sich auf dem Support wieder Kaufinteresse, wie man an den heutigen Kursgewinnen sieht. Mit einem Plus von über 4,50 % ist die Aktie momentan sogar besser als die meisten Dax-Aktie unterwegs und muss sich lediglich der Siemens-Aktie geschlagen geben.

Ein erster Schritt, aber…

Ob die aktuellen Bemühungen der Käufer ausreichen, um erneut einen kurzfristigen Aufwärtstrend in der Wirecard-Aktie zu starten, bleibt abzuwarten. Die Chance auf einen kleinen Boden ist da, und mit diesem könnten die Kurse in Richtung 100-105 EUR durchstarten, wo man auf die nächsten Widerstände trifft.

Das Risiko für dieses Szenario ist jedoch nicht zu unterschätzen. Der Abwärtsdruck in den vergangenen Tagen war enorm und momentan ist am Support nicht mehr als ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären zu sehen. Dass dieses von den Käufern gewonnen wird, steht noch nicht fest. Sollten sich die Bären durchsetzen, könnte es zu Abgaben auf 65 EUR kommen. Auf Sicht der nächsten Monate wären sogar Kurse unterhalb von 50 EUR möglich, da man erst dort wieder auf größere Unterstützungen trifft.

Wirecard Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)