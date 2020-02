WIRECARD - Bären weiter im Vorteil

Wirecard AG - WKN: 747206 - ISIN: DE0007472060 - Kurs: 118,600 € (XETRA)

Die Wirecard-Aktie sticht weiterhin negativ im Dax hervor. Mit einem Minus von über 5 % ist sie momentan die größte Verliererin in unserem Leitindex. Damit setzt diese das Anfang der Woche skizzierte Szenario (Wirecard-Konzernchef rechnet mit Freispruch, Aktie bricht ein!) um. Im heutigen Tagestief hatte sich bereits der ihr angedachten Zielzone deutlich angenähert. Für eine Entwarnung oder gar das Ausrufen einer neuen Rally reicht die derzeitige Entwicklung aber noch nicht aus. Formal muss weiterhin der Abwärtstrend favorisiert werden und auch die relative Schwäche gegenüber den anderen Index-Mitgliedern gibt natürlich zu denken. Weiterhin bleibt der Bereich bei 112,50 EUR bis hin zu ca. 102 EUR die momentan übergeordnete Zielzone.

Auch am alternativen Szenario hat sich momentan relativ wenig verändert. In der Aktie müsste es zu einem kurzfristigen Boden kommen, um als Anleger wieder optimistischer nach vorne schauen zu können. Der kleinste vorstellbare Boden bedarf mindestens drei Kerzen. Wir können uns also ausrechnen, dass es wohl dieser Woche mit einem neuen prozyklischen Kaufsignal aus dieser Perspektive heraus nichts wird. Auch andere Träger, wie der EMA 10 oder der EMA 200 liegen momentan relativ weit weg. Wer sich auf der Longseite in Wirecard engagieren möchte, muss also noch etwas Geduld mitbringen.

Eine Plattform für alles - auch das Trading. Jetzt nahtlos aus Guidants heraus handeln!

Wirecard Aktie

Godmode PRO wird 2 Jahre alt und das feiern wir mit einem besonderen Geschenk für Sie! Abonnieren Sie Godmode PRO für Premium-Inhalte von GodmodeTrader und sparen Sie mit dem Gutscheincode GPRO2J 20%! - Jetzt einlösen! (gültig für einen Neuabschluss eines Dreimonatsabos und bis 29. Februar)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)