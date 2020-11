Wirecard-Versammlung: Was ist noch zu holen?

3 Milliarden Schulden, einige Unternehmensteile verkauft. Am Dienstag stieg die Aktie rasant an nach Verkauf des Kerngeschäfts an die Santander. Jetzt ist die Aktie wieder zurückgefallen... Antje Erhard berichtet von der Frankfurter Börse.

Zugehörige Wertpapiere: DE0007472060