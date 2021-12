Wochenausblick: DAX steckt in Range fest! Maschinenbauer gefragt!

An dem Kurssturz der Vorwoche hatten die Marktteilnehmer in der abgelaufenen Woche weiterhin stark zu knabbern. Weder die Bullen noch die Bären konnten in den vergangenen Tagen das Zepter fest an sich reißen. So pendelten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 volatil seitwärts. Kommende Woche warten zahlreiche Wirtschaftsdaten auf die Anleger. In der darauffolgenden Woche stehen die Notenbanksitzung der EZB und der Fed im Kalender. Neben den Meldungen rund um die Omikron-Variante dürften Spekulationen auf die Notenbankentscheidungen die Notierungen maßgeblich beeinflussen.

Die Inflationsraten in Europa fielen erneut recht hoch aus. Der Fed-Chef Jerome Powell kündigte zudem an, dass die Notenbank die Wertpapierkäufe möglicherweise zügiger zurückfährt als zunächst geplant. Damit bekäme die Fed entsprechenden Spielraum für Zinserhöhungen. Die Marktteilnehmer zeigten sich von den Wirtschaftsdaten und den Nachrichten wenig beeindruckt. Vielmehr gaben die Renditen 10jähriger Staatspapiere in der Eurozone und den USA mehrheitlich gegenüber der Vorwoche nach. Die Edelmetalle bewegten sich im Wochenverlauf in einer engen Bandbreite. Die Notierung für eine Feinunze Gold stagnierte knapp unterhalb der Marke von 1.800 US-Dollar. Der Ölpreis hat sich nach dem Kurssturz der Vorwoche analog zu den Aktienmärkten wieder gefangen. Der Trend ist jedoch zunächst weiterhin abwärtsgerichtet. Ganz im Gegenteil zu CO2. Die Notierung des CO2 Dezember 2022 Futures markierte am Donnerstag ein neues Rekordhoch. Zum Wochenschluss gab die Notierung jedoch leicht nach.

Unternehmen im Fokus In der zurückliegenden Woche zeigte sich ein recht gemischtes Bild bei den DAX®-Einzelwerten. Rund 40 Prozent der Titel mussten deutliche Einbussen verkraften. Unter Abgabedruck standen vor allem Internetdienstleister wie Delivery Hero, HelloFresh und Zalando, aber auch die Deutsche Telekom und Siemens Energy. Zu den Gewinnern der abgelaufenen Woche zählten hingegen die Versicherungsriesen Allianz und Münchener Rück, die Premiumhersteller BMW und Daimler sowie Siemens und die einstigen Töchter Infineon und Siemens Healthineers. In der zweiten Reihe standen die Aktien von Aurubis, K+S und Lufthansa auf den Einkaufszetteln der Anleger. In den USA demonstrierten Halbleiteraktien wie NXP Semiconductors und Texas Instruments in der vergangenen Woche relative Stärke. Meldungen wonach Apple möglicherweise weniger iPhones verkauft als geplant, trübte die Anlegerstimmung nicht. Im Gegenteil. Das Papier markierte am Mittwoch ein neues Allzeithoch. Titel wie Meta Platforms und Netflix verloren hingegen deutlich und sind technisch angeschlagen. Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes in der abgelaufenen Woche zählten der Solactive Deutscher Maschinenbau Index, der Deutsche Aufsteiger Index sowie der Deutschland Top Aktien Index. In der kommenden Woche laden HelloFresh zum Kapitalmarkttag und die Aareal Bank zur außerordentlichen Hauptversammlung. TUI veröffentlicht Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Wichtige Termine MONTAG, 6. DEZEMBER Deutschland – Auftragseingang Industrie, Oktober vorläufig

Deutschland – Sentix Konjunkturindex, Dezember DIENSTAG, 7. DEZEMBER China – Außenhandel, November

Deutschland – Industrieproduktion, Oktober

Europa – BIP Euro-Zone Q3, zweite Schätzung

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

USA – Produktivität Q3, endgültig

USA – Handelsbilanz, Oktober DONNERSTAG, 9. DEZEMBER China – Erzeugerpreise, November

China – Verbraucherpreise, November

Deutschland – Außenhandel, Oktober

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 4. Dezember FREITAG, 10. DEZEMBER Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex November, endgültig

USA – Verbraucherpreise, November

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.460/15.620/15.770/15.920 Punkte Unterstützungsmarken: 14.960/15.200 Punkte Der DAX® steckt in der Bandbreite zwischen 15.200 und 15.460 Punkten fest. Drei Tage in Folge lieferten sich die Bullen und Bären harte Duelle. Der Mittwoch ging an die Bullen. Am Donnerstag gab es ein Unentschieden und der Freitag zeigte leichte Vorteile für die Bären. Signifikante Bewegungen sind frühestens bei einem Ausbruch aus der Range zu erwarten. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.620/15.770 Punkte. Auf der Unterseite muss mit einer Fortsetzung der Konsolidierung bis 14.960 Punkte gerechnet werden. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 01.03.2021– 03.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 04.12.2014– 03.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

