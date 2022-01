WOCHENVORSCHAU: Termine bis 03. Februar 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 03. Februar

FREITAG, DEN 21. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen ab 14.30 DEU: Bayer Pharma Medientag

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABESWE: Investor, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 01/22

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/21

10:00 POL: Industriepoduktion 12/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 01/22

11:00 EUR: Öffentlicher Schuldenstand Q3/21

11:00 EUR: Öffentliches Defizit Q3/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/22 (vorab)

16:00 USA: Frühindikator 12/21

EUR: Fitch Ratingergebnis BulgarienEUR: Moody's Ratingergebnis Herzegovina, Bosnien

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Erste Klausurtagung des neuen Bundeskabinetts (ganztägig) + 08.45 Auftakt-Statement Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + ab 17.00 Pressestatements Scholz, Habeck und Lindner zu den Ergebnissen

DEU: Bundesumweltministerin Steffi Lemke äußert sich zu Risiken der geplanten EU-Taxonomie (Ablauf der Frist am 21.1.22 für Kommentare der EU-Staaten zu den Plänen der EU- Kommission zur sogenannten Taxonomie)

11:00 CHE: Weitere Entwicklung im Ukraine-Konflikt - Treffen von US-Außenminister Blinken und Russlands Außenminister Lawrow

CHE: Abschluss «The Davos Agenda» - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums + 09.00 Australiens Premierminister Scott Morrison + 11.00 Nigerias Vizepräsident Yemi Osinbajo + 13.30 «Global Economic Outlook» u.a. mit EZB-Chefin Christine Lagarde und IWF-Direktorin Kristalina Georgiewa + 15.00 «Building Future Preparedness» + 16.30 «Accelerating a Nature-Positive Economy for People and Planet» + 17.30 US-Finanzministerin Janet Yellen

USA/JPN: Video-Schalte von US-Präsident Joe Biden mit Japans Ministerpräsident Fumio Kishida

USA: Ansprache von US-Präsident Joe Biden bei einer Tagung von Bürgermeistern

MONTAG, DEN 24. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen (10.00 h Call)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Halliburton, Q4-ZahlenUSA: IBM, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: CFNA-Index 12/21

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI e. V.) zur konjunkturellen Entwicklung des Jahres 2021 mit Ausblick auf 2022, Frankfurt/M.

DEU: Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Corona-Krise

DIENSTAG, DEN 25. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz

12:20 USA: General Electric, Q4-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

12:55 USA: Raytheon Technologies, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

17:30 USA: Visa, Hauptversammlung

22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen

22:30 USA: Microsoft, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sika AG, außerordentliche Hauptversammlung

SWE: Ericsson, Jahreszahlen

USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 01/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 01/22

15:00 USA: FHFA-Index 11/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 01/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Heraeus Edelmetallprognose 2022

MITTWOCH, DEN 26. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Lonza, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

06:30 CHE: Rieter, Umstz 2021 (Call 9.00 h)

07:00 CHE: Barry Callebaut, Umsatz Q1

07:00 CHE: Emmi, Umsatz 2021

07:00 CHE: Mikron, Umsatz/Auftragseingang 2021

08:00 GBR: Wizz Air, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Metro AG, Kapitalmarkttag

12:30 USA: AT&T, Q4-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen

22:10 USA: Qualtrics, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Sage Group, Q1-Umsatz

USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen

USA: Corning, Q4-Zahlen

USA: General Dynamics, Q4-Zahlen

USA: Seagate, Q2-Zahlen

USA: Whirlpool, Q4-Zahlen

USA: Lam Research, Q2-Zahlen

USA: Tesla, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/21 (endgültig)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 12/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/22

10:00 POL: Arbeitslosenquote 12/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/21 (vorläufig)

16:00 USA: Neubauverkäufe 12/21

16:00 CDN: BoC, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Erzeugerpreise 12/21

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeswirtschaftsminister Habeck stellt den Jahreswirtschaftsbericht vor, Berlin

09:00 DEU: BGH prüft: Muss die Betriebsschließungsversicherung den Ausfallschaden wegen der Corona-Lockdowns übernehmen?, Karlsruhe

10:00 DEU: Verwaltungsgericht Minden verhandelt Streit um Verdienstausfallentschädigung nach behördlich angeordneter Quarantäne wegen Corona, Minden

DONNERSTAG, DEN 27. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

00:40 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (detailliert)

06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen (Call 14.00 h)

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q4-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (detaillieert) (10:00 h Online-Pk, 14.00 h Call Analysten)

07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen (9.00 h Online-Pk)

07:00 DEU: Software, Jahreszahlen

07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (10:00 h Online-Pk)

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen

08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

11:00 DEU: Sparda-Bank Hessen, Bilanz-Pk

12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen

14:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen

22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SGS, Jahreszahlen

GBR: 3i Group, Q3-Umsatz

SWE: SEB, Jahreszahlen

USA: Valero Energy, Q4-Zahlen

USA: Comcast, Q4-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen

USA: International Paper, Q4-Zahlen

USA: Stryker, Q4-Zahlen

USA: Blackstone, Q4-Zahlen

USA: Danaher, Q4-Zahlen

USA: Nucor, Q4-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

USA: United States Steel, Q4-Zahlen

USA: ResMed, Q2-Zahlen

USA: Mondelez, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/21 (endgültig)

08:00 CHE: Handelsbilanz 12/21 und Jahr 2021

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 02/22

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/21 14.30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/21 (vorab)

14:30 USA: BIP Q4/21 (1. Schätzung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/21 (vorab)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt zur Klarnamenpflicht auf Facebook

10:00 DEU: Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) online

GBR: Ausblick des Branchenverbandes SMMT auf die britische Autoindustrie

FREITAG, DEN 28. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen

07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

09:00 NLD: Steinhoff, Jahreszahlen

11:00 DEU: Windeln.de, außerordentliche Hauptversammlung

12:00 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: Chevron, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: CaixaBank, Jahreszahlen

SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen

USA: Weyerhaeuser, Q4-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01: DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 01/22

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 01/22

07:30 FRA: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/21

08:00 DEU: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/21

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 01/22

09:00 ESP: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Geldmenge M3 12/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 01/22

11:00 BEL: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 01/22

11:00 ITA: Erzeugerpreise 12/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/22

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/21

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/22 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, Ungarn

EUR: Moody's Ratingergebnis Finnland, Litauen

EUR: S&P Ratingergebis Albanien, Litauen

SONNTAG, DEN 30. JANUAR

TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

MONTAG, DEN 31. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

DEU: Tonies, Jahresumsatz

NLD: KPN, Jahreszahlen

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/21 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/21

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/21

08:00 TUR: Handelsbilanz 12/21

09:00 AUS: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/22 (vorab)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 01/22

10:30 PRT: Verbraucherpreise 01/22

10:30 PRT: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/22

11:00 ITA: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 01/22 (vorab)

15:45 USA: MNI PMI Chicago 01/22

DIENSTAG, DEN 01. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Vantage Towers, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

22:30 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novozymes, Jahreszahlen

USA: General Motors, Q4-Zahlen

USA: Starbucks, Q1-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

USA: AMD, Q4-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q3-Zahlen

USA: ExxonMobil, Q4-Zahlen

USA: PayPal, Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 01/22

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/21

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Vearbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

07:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

08:30 CHE: Einzelhandelsumsätze 12/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

09:00 CZE: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 01/22

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 01/22

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digital: Konferenz Wirtschaftsforum der SPD zur Reform der Europäischen Fiskalregeln, Berlin

10:00 DEU: GLS Bank, Hybride Bilanzpressekonferenz, Berlin

10:00 DEU: Digitale Jahresauftakt-Pk der staatlichen Förderbank KfW

MITTWOCH, DEN 02. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Novartis, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

08:00 JPN: Sony, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Salzgitter, "Strategy Day"

13:00 USA: New York Times, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Siltronic, Q4-Umsatz

DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen

AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

CHE: Julius Bär, Jahreszahlen

DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

NOR: Telenor, Jahreszahlen

USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

USA: The Allstate, Q4-Zahlen

USA: AbbVie, Q4-Zahlen

USA: Meta, Q4-Zahlen

USA: Spotify, Q4-Zahlen

USA: AmerisourceBergen, Q1-Zahlen

USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 01/22

17:00 RUS: Industrieproduktion 12/21

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Leibniz-Wirtschaftsgipfel: Omikron, Inflation, Klima - Die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaftspolitik, München

AUT: Ölförderallianz Opec+ berät über Marktlage und Produktionspolitik, Wien

DONNERSTAG, DEN 03. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 SWE: Nordea, Jahreszahlen

07:00 AUT: OMV, Jahreszahlen

07:00 AUT: AT&S, Q3-Zahlen

07:00 CHE: ABB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen

07:30 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 JPN: Nintendo, Q3-Zahlen

08:00 SWE: SKF, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 12/21 und Gesamtjahr 2021

12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen

12:45 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

13:00 DEU: ING Deutschland, Bilanz-Pk

22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

22:30 USA: GoPro, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Compugroup Medical, Jahreszahlen

DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen

ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen

ESP: BBVA, Jahreszahlen

FIN: Nokia, Jahreszahlen

FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen

ITA: Enel, Jahreszahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

NLD: ING Groep, Jahreszahlen

USA: Biogen, Q4-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q4-Zahlen

USA: Snap, Q4-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen

USA: Honeywell International, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

07:00 RUS: PMI Dienste 01/22

09:15 ESP: PMI Dienste 01/22

09:45 ITA: PMI Dienste 01/22

09:50 FRA: PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 01/22

10:30 GBT: PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/21

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h PK mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Dienste 01/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/21

SONSTIGE TERMINEFRA: Informelles Treffen der EU-Innenminister, Lille

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi