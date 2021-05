ZALANDO - Aktie bleibt nach Quartalszahlen weiter anfällig

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 85,320 € (XETRA)

Das Online-Versandunternehmen kam gestern mit seinem Zahlenwerk, dieses wies zum Teil erneut deutliche Steigerungsraten auf

Zalando erzielt im 1. Quarta einen Umsatz von €2,2 Mrd (VJ: +46,82 %), ein Ebit (bereinigt) von €93,3 Mio (VJ: -€98,6 Mio) und einen Nettogewinn von €34,5 Mio (VJ: -€86,4 Mio). Europäisches Logistiknetzwerk soll um fünf Zentren bis 2023 erweitert werden.Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Wie ist die charttechnische Situation der Aktie einzustufen?

Das Fazit der jüngsten (Pfeil türkis im Tageschart unten) Betrachtung ("ZALANDO - Aktie erreicht Erholungsziel") lautete wie folgt: "So lange das gestrige Tageshoch nicht wieder überboten wird per Tagesschluss ist nun der Weg des geringsten Widerstands wieder südwärts in den Bereich 81 bis 83 EUR, potenziell deutlich tiefer - nach der avisierten Zwischenerholung könnte hier nun die nächste Impulswelle gen Süden hin anstehen".

Nach der Analyse vom 20. April ging die Aktie erwartungsgemäß auf Tauchstation und kann auch von den eigentlich guten Quartalszahlen nicht wirklich profitieren. Die jüngste Einschätzung steht daher weiter unverändert - hier ist in den kommenden Tagen mit weiteren Abgaben an den EMA200 im Tageschart (aktuell 81,52 EUR) zu rechnen.

Dort muss sich dann zeigen, ob sich die Käufer noch einmal berappeln können oder eine Beschleunigung auf der Unterseite ansteht.

Prozyklische Kaufsignale entstehen hier ohnehin erst wieder nördlich von 92,50 EUR.

Zalando Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)