Zalando: Bank of America streicht Kaufempfehlung – Aktie setzt Talfahrt fort

Nach einer schwachen Vorwoche sind Zalando -Papiere am Montag weiter gefallen. Zuletzt ging es um rund 1,4 Prozent bergab, womit sich der Online-Modehändler unter den Dax -Schlusslichtern wiederfand. Ausschlaggebend war laut Börsianern eine gestrichene Kaufempfehlung durch die Analysten der Bank of America (Bofa), die den Abwärtsdruck verstärke.

Die Zalando-Papiere hatten ihre Talfahrt noch vor dem sich abzeichnenden Aufstieg in den deutschen Leitindex begonnen, in dem sie seit einer Woche notiert sind. Seit Mitte September haben die Papiere zeitweise bis zu 16 Prozent eingebüßt. Inzwischen notieren sie knapp unter 84 Euro, nachdem der Kurs im Juli noch ein Hoch bei knapp 106 Euro markiert hatte. Auch die Branchenexperten der Bank of America sind in puncto Kurspotenzial inzwischen nicht mehr ganz so optimistisch wie vorher und ziehen nunmehr mit einem neutralen Votum die Seitenlinie vor.

