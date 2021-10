Zementriese Holcim hebt nach Rekordquartal Ausblick erneut an

Zürich (Reuters) - Der Zementriese Holcim ist weiter auf Wachstumskurs.

Der Weltmarktführer hob zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose an. Nun rechnet der Schweizer Konzern für 2021 mit einem Wachstum des bereinigten operativen Gewinns (wiederkehrendes Ebit) von mindestens 22 Prozent, bisher waren es mindestens 18 Prozent. Holcim werde damit alle finanziellen Ziele der Strategie 2022 ein Jahr früher als geplant erreichen, teilte der Konzern am Freitag mit. Im dritten Quartal kletterte der bereinigte operative Gewinn um 4,7 Prozent auf 1,53 Milliarden Franken. Analysten hatten unter anderem wegen Naturkatastrophen in verschiedenen Märkten lediglich 1,47 Milliarden Franken erwartet.

"Ich freue mich, dass wir erneut ein Rekordquartal mit profitablem Wachstum erzielt haben", erklärte Konzernchef Jan Jenisch. Holcim habe den Anstieg der Energiekosten um 28 Prozent mit Preiserhöhungen von fünf Prozent aufgefangen. Der Umsatz des HeidelbergCement-Rivalen stieg unter anderem dank der Übernahme von Firestone Building Products um 12,9 Prozent auf 7,29 Milliarden Franken. In sämtlichen Regionen setzte der Konzern aus Zürich mehr um. Besonders in Lateinamerika florierte das Geschäft dank einer starken Nachfrage in Mexiko und Argentinien sowie einer Erholung in Ecuador.

Holcim gehe davon aus, dass sich die Wachstumsdynamik in allen Regionen fortsetze. Der US-Flachdachhersteller Firestone, die Schweizer im Januar für 3,4 Milliarden Dollar übernommen hatte, dürfte zweistellig wachsen. Holcim habe im laufenden Jahr insgesamt neun kleinere Übernahmen gemacht und stellte weitere ergänzende Zukäufe in Aussicht. Angesichts des hohen Kohlenstoff-Austoßes wird die Zementbranche von vielen Anlegern gemieden. Mit Zukäufen will der bisher vor allem in den Bereichen Zement, Transportbeton und Zuschlagstoffe tätige Konzern den Anteil an umweltfreundlichen Geschäften steigern und so auch an Attraktivität für die Investoren gewinnen.