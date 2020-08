ZOOM VIDEO - Ob das noch einmal gut geht?

Die Bullen bei Zoom Video ließen sich auch nach der letzten Analyse Ende Juni nicht beeindrucken und zogen die Aktie schnell wieder auf neue Hochs. Inzwischen kann man nach einigen Wochen Kursentwicklung aber festhalten, dass die Käufer nachhaltig auch nichts mehr bewirken konnten. Vielmehr stagniert der Aktienkurs seit vielen Wochen auf hohem Niveau.

Da wir uns ja bekanntermaßen in einer neuen Zeitrechnung an der Börse befinden, spielen Bewertungen keine Rolle mehr. Da sich zumindest ein Teil der Leser aber auch weiterhin für Fundamentals interessieren dürfte, noch einmal der Blick auf die Bewertung der Aktie. Für ein erwartetes Gewinnwachstum von knapp 34 % im kommenden Jahr zahlt man aktuell ein KGV von 217, das KUV beträgt 14. Na, werden Sie angesichts dieser traumhaften Bewertungskennziffern auch schon schwach?

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 0,62 1,80 2,25 Ergebnis je Aktie in USD 0,09 0,86 1,15 Gewinnwachstum 855,56 % 33,72 % KGV 2771 290 217 KUV 49,6 17,1 13,7 PEG 0,3 6,4 *e = erwartet

Blenden wir diesen Wahnsinn einmal aus und konzentrieren wir uns rein auf den Chart. Der Verkaufsdruck nimmt in den vergangenen Tagen wieder zu, damit rückt eine Dreifachunterstützung aus EMA50, Zwischentief und mittelfristigem Aufwärtstrend um 237,20 USD in den Fokus. Diesen Support müssen die Käufer kurzfristig halten, ansonsten drohen Abgaben in Richtung 197,30 USD.

Eine schnelle Rettungsaktion der Käufer mit Kursen über 281,00 USD würde den formalen Aufwärtstrend dagegen bestätigen. 320,00 USD könnte in diesem Fall das nächste Kursziel darstellen. Weiter reicht meine "Fantasie" aktuell nicht aus, aber Sie wissen ja inzwischen: "Bewertungen spielen an der Börse keine Rolle mehr" und "The sky is the limit". Wann habe ich diese Sätze das letzte Mal gehört? Ach ja, genau, vor 20 Jahren...

