ZOOPLUS - Neue Allzeithochs warten

zooplus AG - WKN: 511170 - ISIN: DE0005111702 - Kurs: 200,500 € (XETRA)

Bei der Aktie von Zooplus zeigt sich derzeit ein interessantes Phänomen. Erst vor einigen Tagen schoss der Wert auf einen neuen Rekordstand von 208,00 EUR. Der Online-Tierbedarfshändler gilt als einer der "Corona-Profiteure". Dennoch tat sich die Aktie im vergangenen Jahr lange Zeit schwer. Analysten waren und sind immer noch größtenteils skeptisch, das zeigen die aktuellen Schätzungen.

Ähnlich wie bei Westwing geht der Markt zwar von einem weiteren Umsatzwachstum 2021 aus, rechnet aber mit einer niedrigeren Profitabilität als noch 2020. Mit einer EBIT-Marge von 1,5 % ist die Profitabilität von Zooplus eh kaum der Rede wert und das war auch immer das Manko an der Aktie. Sollte der Markt aber 2021 falsch liegen und es dem Unternehmen gelingen, neben dem Umsatz auch den Gewinn deutlich zu steigern, könnte eine Neubewertung vorgenommen werden. Diese scheinen die Bullen derzeit schon vorwegzunehmen. Eine Fraktion liegt derzeit also falsch, entweder die Käufer oder die Analysten.

Aus technischer Sicht gibt es dagegen derzeit gar nichts zu meckern. Der Aufwärtstrend des SDAX-Titels ist voll intakt, eine Deckelung im Chart wurde im Januar aufgesprengt und dient im Zuge der jüngsten Konsolidierung als Unterstützung. Nun könnte die nächste Aufwärtswelle auf neue Hochs laufen. Über 208,00 EUR sind 220,00 EUR erreichbar, mittelfristig auch Kurse um 250,00 EUR. Absicherungen bieten sich konservativ unter dem Tief bei 162,40 EUR und aggressiver unter dem bisherigen Wochentief bei 188,00 EUR an.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,79 2,05 2,31 Ergebnis je Aktie in EUR 2,85 2,51 3,22 Gewinnwachstum -11,93 % 28,29 % KGV 70 80 62 KUV 0,8 0,7 0,6 PEG neg. 2,2 *e = erwartet

