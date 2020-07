Zucker Future: Dynamischer Anstieg

Der Zucker Future hat am Dienstag dynamisch zugelegt und sich erneut in den Bereich einer Hürde aus den letzten Monaten begeben. Das übergeordnete Chartbild hält aber noch viel größeres Kurspotenzial bereit, als es bislang der Fall war.

Noch Anfang dieses Jahres markierte Zucker bei 15,79 US-Cent seinen vorläufigen Höhepunkt, geriet aber im Zuge des Ausverkaufs an den Börsen in den folgenden Monaten unter Druck und setzt auf 9,05 US-Cent zurück. Seitdem läuft wieder eine Erholungsbewegung, diese reichte bis auf ein Niveau von 12,25 US-Cent heran. Entscheidend ist jedoch die erste Kaufwelle, die sich in Gestalt einer fünfwelligen Impulswelle präsentiert.

Der Abwärtstrend der letzten beiden Monate kann dabei als gewöhnliche Konsolidierung gewertet werden, demnach fehlt noch eine weitere Aufwärtsbewegung, um das technische Konstrukt seit Ende April zu vervollständigen.

Damit werden unmittelbare Gewinne nach Ausbruch über 12,25 an 13,22 US-Cent sehr wahrscheinlich. Noch aber ist ein eindeutiges Kaufsignal ausgeblieben. Solange dies nicht der Fall ist, sind Rücksetzer auf 11,50 US-Cent möglich. Nur tiefer als 11,35 US-Cents sollte es nicht Möglichkeit mehr gehen, weil sonst Abschläge auf 10,75 US-Cent drohen würden.

Zucker Future (Tageschart in US-Cent) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12,25 // 12,50 // 12,82 // 12,93 // 13,62 // 13,79 US-Cent Unterstützungen: 11,89 // 11,73 // 11,48 // 11,35 // 11,21 // 11,00 US-Cent

