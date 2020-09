ZUR ROSE GROUP - Auf einem guten Weg

Zur Rose Group AG - WKN: A0Q6J0 - ISIN: CH0042615283 - Kurs: 226,500 Fr (SIX)

Während der finalen Hypephase am Markt im August dieses Jahres tat man sich als fundamental orientierter Anleger oftmals schwer, die Kursbewegungen noch nachvollziehen zu können. Umso mehr freut es mich, dass sich die geäußerte Skepsis gegenüber der weiteren Entwicklung der Aktie der Zur Rose Group, die sowohl fundamental als auch charttechnisch begründet war, als richtig erwiesen hat. Der Markt scheint so langsam ins Grübeln zu kommen, ob die Vorschusslorbeeren im Kurs wirklich gerechtfertigt sind. Die damalige Analyse können Sie hier noch einmal nachlesen.

Um über 20 % brach der Kurs infolge der Chartbesprechung ein. Für Shortseller war das folglich ein regelrechtes Fest. Seit dem Tief im laufenden Monat hat sich die Aktie aber zuletzt wieder etwas berappelt, womit sich neue Chancen für Leerverkäufer ergeben.

Im Chart erkennbar ist die wenig überzeugende Erholung seit dem Monatstief, welche sich im Bereich des inzwischen gen Süden abdrehenden EMA50 festgefahren hat. Die Hoffnung der Käufer liegt nun auf einer flachen Aufwärtstrendlinie, an der die Aktie im heutigen Handel angedockt ist und welche sie bislang auch halten kann. Wird dieser Support bei derzeit rund rund 222 CHF gerissen, könnte der Wert die Korrektur seit dem Julihoch preislich wie zeitlich ausdehnen. Das Tief bei 206,00 CHF stellt in diesem Szenario das erste Ziel dar. Darunter könnte die Aktie bis auf 192,40 CHF korrigieren, wo derzeit der EMA200 verläuft. Ideal wäre eine Korrektur bis auf 173,60 CHF, da in diesem Fall die finale Übertreibung aus den Monaten Juni und Juli komplett abgebaut wäre. Doch ob die Bullen einen weiteren Rutsch um über 20 % zulassen, muss man erst einmal abwarten.

Bereits ein Anstieg über 242,50 CHF würde den Käufer etwas Luft in Richtung 251,50 CHF verschaffen. Bullischer darf man aktuell erst werden, wenn der Abwärtstrend seit Juli bzw. noch besser das Zwischenhoch bei 285,00 CHF überschritten worden sind. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,36 1,55 2,14 Ergebnis je Aktie in EUR -6,04 -6,44 -2,49 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 1,8 1,5 1,1 PEG neg. 1,5 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)