Zweistellige mögliche Zinsen als Alternative zur Direktanlage

Werbung. Inflation ist beunruhigend. In den USA kletterten die Verbraucherpreise im Januar um 7,5 Prozent – der höchste Stand seit vierzig Jahren. Nicht ganz so dramatisch sieht es in Europa aus, im Durchschnitt betrug die Inflationsrate in der Eurozone im Januar 5,1 Prozent. Erwartet waren aber nur 4,4 Prozent, weshalb die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, Zinserhöhungen – sie hatte diese zuvor kategorisch abgelehnt - in diesem Jahr nun doch nicht mehr ausschließt. Steigende Zinsen sind ein Dilemma für Investoren, denn bekanntlich fallen in diesem Szenario die Kurse von Anleihen. Auch die Aktienmärkte geraten unter Druck, da höhere Zinsen unter anderem eine Gefahr für die Konjunktur bedeuten. Zwar entwickelt sich die Wirtschaft in Europa nach wie vor gut, der Konjunkturmotor könnte aber ins Stottern geraden, wenn die Unternehmen höhere Preise für die Kapitalbeschaffung bezahlen müssen.

Was also tun als Anleger? Eine attraktive Möglichkeit in diesem Umfeld bieten strukturierte Produkte, denn mit ihnen lassen sich Risiken reduzieren. Express-Zertifikate mit Memory-Funktion und Airbag ermöglichen derzeit zweistellige Zinskupons, da sie vor allem von den starken Schwankungen der Aktienmärkte profitieren. Wir haben vier Emissionen auf renommierte europäische Unternehmen ausgewählt, die für eine Laufzeit von maximal sechs Jahren zwischen 10,5 und 13,3 Prozent Zinsen pro Jahr in Aussicht stellen. Derart hohe Kupons sind in ruhigen Marktphasen nicht darstellbar, weshalb ein genauer Blick für renditeorientierte Investoren mit mittelfristigem Anlagehorizont lohnt. Was genau steckt dahinter?

Generell sind Express-Zertifikate mit einer möglichen Zinszahlung ausgestattet und haben eine feste Laufzeit, werden aber vor dem regulären Laufzeitende zurückgezahlt, wenn an einem der jährlichen Beobachtungstage eine bestimmte Kursschwelle –Tilgungsschwelle genannt – touchiert oder überschritten wird. In diesem Fall erhält der Anleger den Nennbetrag von 1.000,00 Euro inklusive Zinsen vorzeitig zurückgezahlt. Zusätzliche interessante Features sind bei den ausgewählten Papieren die Memory- sowie die Airbag-Funktion. Über die jeweilige Zinszahlung wird jährlich an den Beobachtungstagen entschieden. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts an diesem Tag auf oder über der Barriere, wird der entsprechende Zinsbetrag ausgezahlt. Auch alle für die vorangegangenen Zinszahlungstage gegebenenfalls noch nicht gezahlten Zinsbeträge kommen zur Auszahlung – daher der Begriff „Memory“. Zusätzlich existiert durch den „Airbag“-Mechanismus bei Endfälligkeit ein Puffer: Die mögliche Aktienlieferung im Negativszenario erfolgt nicht zum Startwert, sondern zum niedrigeren Basispreis. Gerade dieses Feature bei Endfälligkeit gewährleistet einen Einstieg mit einem Abschlag und daher einen Vorteil gegenüber einer Direktanlage.

Bei den Express-Zertifikaten Memory mit Airbag richtet sich der Fokus der Investoren somit nicht zwingend auf weiter steigende Aktienkurse, sondern eher auf eine Seitwärtsbewegung bzw. lediglich leicht steigende Kurse. Nur wenn die Kurse in den kommenden Jahren weiter signifikant zulegen, wären Aktien im Vorteil, da Anleger von steigenden Kursen profitieren und zudem Dividendenerträge kassieren können. Dagegen spielen die Express-Zertifikate Memory mit Airbag mit ihren hohen Zinskupons bei moderat steigenden, stagnierenden und auch leicht rückläufigen Kursen ihre Stärken voll aus. Auch ein temporärer Rückschlag während der Laufzeit tangiert die Auszahlung am Ende nicht. Entscheidend ist, dass die jeweilige Aktie am finalen Bewertungstag (08.06.2028) nicht unterhalb der Barriere von 95 Prozent des Ausgangsniveaus notiert.

Zweistellige Zinsen auf vier ausgewählte Blue Chips - Konditionen im Überblick

Pro 1.000,00 Euro Nennbetrag beträgt die mögliche Zinszahlung pro Jahr:

105 Euro mit dem DekaBank Allianz Express-Zertifikat Memory mit Airbag 06/2028 (WKN DK04ZS),

(WKN DK04ZS), 115,00 Euro mit dem DekaBank Deutsche Bank Express-Zertifikat Memory mit Airbag 06/2028 (WKN DK04ZU),

(WKN DK04ZU), 122,00 Euro mit dem DekaBank AXA Express-Zertifikat Memory mit Airbag 06/2028 (WKN DK04ZW),

(WKN DK04ZW), 133,00 Euro mit dem DekaBank Mercedes-Benz Express-Zertifikat Memory mit Airbag 06/2028 (WKN DK04ZT).

Die maximale Auszahlung von 1.630,00 Euro je Zertifikat (105,00 = 1.000,00 + 6 x 105,00) wird zum Beispiel beim DekaBank Allianz Express-Zertifikat Memory mit Airbag 06/2028 (WKN DK04ZS) erreicht, wenn der Aktienschlusskurs an keinem der fünf jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle von 100,00 Prozent des Startwerts notiert, und am Laufzeitende nicht weniger als 95,00 Prozent des Startwerts (Barriere) beträgt. Noch höher ist diese bei den anderen oben genannten Papieren: Beim Zertifikat auf Deutsche Bank beträgt die Maximalauszahlung 1.690,00 Euro, bei auf AXA sind es 1.732,00 Euro und bei Mercedes-Benz 1.798,00 Euro.

Wird jedoch die Barriere von 95 Prozent am finalen Bewertungstag (08.06.2028) unterschritten, drohen Verluste. Dann entfallen die Zinsansprüche und anstelle des Nennbetrags wird eine festgelegte Anzahl der im Wert gesunkenen Aktien übertragen. Die Anzahl der Aktien (Referenzanzahl) ergibt sich dabei nicht auf Grundlage des Startwerts, sondern des Basispreises, der wie die Barriere ebenfalls bei 95,00 Prozent des Startwerts liegt (Airbag-Funktion). Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Nennbetrags drohen würden.

Die Zeichnung für die vier genannten Emissionen läuft vom 21.02.2022 bis 11.03.2022, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt für DekaBank Allianz Express-Zertifikat Memory mit Airbag 06/2028 und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-21“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK04ZS9_FT.pdf heruntergeladen werden. Der Wertpapierprospekt für DekaBank Mercedes-Benz Express-Zertifikat Memory mit Airbag 06/2028 und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-21“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK04ZT7_FT.pdf heruntergeladen werden. Der Wertpapierprospekt für DekaBank Deutsche Bank Express-Zertifikat Memory mit Airbag 06/2028 und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-21“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK04ZU5_FT.pdf heruntergeladen werden. Der Wertpapierprospekt für DekaBank AXA Express-Zertifikat Memory mit Airbag 06/2028 und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-21“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK04ZW1_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Hussam Masri zeichnet als Bereichsleiter Private Banking und Produktmanagement der Deka-Gruppe für die Produktentwicklung und das Produktmanagement der Wertpapier-Publikumsfonds, Vermögensverwaltungs- und Altersvorsorgeprodukte, Zertifikate sowie für das Private Banking verantwortlich.