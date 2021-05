10 wichtige Lektionen von Warren Buffett und Charlie Munger bei Berkshire Hathaways Aktionärstreffen 2021

Die jährliche Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway ist mit Abstand die beliebteste formelle Unternehmensversammlung der Welt. In normalen Zeiten strömen Tausende von Investoren nach Omaha, um CEO Warren Buffett und den stellvertretenden Vorsitzenden Charlie Munger über Berkshire, das Investieren und die Geschäftswelt sprechen zu sehen.

Das zweite Jahr in Folge hat die Pandemie Berkshire daran gehindert, ein persönliches Treffen zu organisieren. Durch die Verlegung der Veranstaltung nach Los Angeles war es Munger jedoch möglich, sich Buffett auf der Bühne anzuschließen, was die Stimmung der Veranstaltung um einiges positiver gestaltete als Buffetts weitgehend solistischer Auftritt im Jahr 2020. Im Folgenden schauen wir uns einige der denkwürdigsten Dinge an, über die Buffett und Munger bei der Aktionärsversammlung am 1. Mai gesprochen haben.

1. Die Führung an der Börse ist flüchtig

Buffett glaubt an die Kraft des Kapitalismus und an die Rolle, die die USA bei der Führung der Weltwirtschaft spielen. Er wies darauf hin, dass unter den größten Unternehmen der Welt fünf der Top sechs amerikanisch sind, nur der Ölriese Saudi Aramco kommt nicht von der Liste, die von Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Facebook angeführt wird.

Doch Buffett warnte die Investoren auch davor, selbstzufrieden zu sein. Der Berkshire CEO verwies auf eine ähnliche Liste aus dem Jahr 1989 und merkte an, dass kein einziges der 20 Top Unternehmen von vor 32 Jahren heute noch unter den Top 20 zu finden ist. Das schließt Riesen wie ExxonMobil und General Electric ein, die in den vergangenen Jahrzehnten stark an Bedeutung verloren haben. Buffett meinte: „Mach deine eigene Schätzung: Wie viele Unternehmen auf [der heutigen] Liste werden in 30 Jahren noch auf der Liste stehen?“ Tatsächlich könnten einige schon viel früher von der Liste fallen.

2. Buffett und Munger sind sich uneinig über den S&P 500 im Vergleich zu Berkshire

Buffett hat Investoren häufig geraten, die Dinge einfach zu halten und in einen S&P 500-Indexfonds zu investieren. Daher wird Buffett, wenn er stirbt, einen Fonds für seine Ehefrau hinterlassen, und 90 % dieses Geldes sollen in einen solchen Indexfonds fließen. „Ich habe Berkshire nie jemandem empfohlen“, sagte Buffett, da er immer jeden Anschein vermeiden wollte, einen Insidertipp für das Unternehmen zu geben, das er leitet.

Aber Munger hat eine andere Ansicht. „Ich persönlich ziehe es vor, Berkshire zu halten, als die Börse zu halten“, sagte er und argumentierte, dass Berkshires Set von Unternehmen und Investitionen seiner Meinung nach „besser als der Durchschnitt“ an der gesamten Börse sind.

3. Buffett: Fluggesellschaften haben „besser abgeschnitten, weil wir verkauft haben“

Der Schritt von Berkshire Hathaway, sich im Frühjahr 2020 von den Aktien der Fluggesellschaften Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Airlines Holdings und American Airlines Group zu trennen, wurde während des Treffens 2020 ausführlich diskutiert, wobei Buffett seine Verkäufe mit der Beobachtung rechtfertigte, dass „die Welt sich für Fluggesellschaften verändert hat.“ Tatsächlich sah Buffett große Störungen in der Branche voraus, wie schrumpfende Flottengrößen und reduzierte Kapazitäten.

Was Buffett jedoch nicht voraussah, war die massive staatliche Unterstützung, die Fluggesellschaften erhielten. So glaubt der Berkshire CEO rückblickend, dass die Fluggesellschaften diese Unterstützung vielleicht nicht bekommen hätten, wenn er ein Aktionär geblieben wäre. „Sie hätten vielleicht ein ganz anderes Ergebnis erzielt“, bemerkte er, „wenn sie einen sehr reichen Aktionär gehabt hätten, der 8 oder 9 % besessen hätte.“ Selbst jetzt würde Buffett nicht wieder in seine Positionen bei Fluggesellschaften einsteigen wollen, da er durch seine Position bei American Express und seinen Besitz von Precision Castparts, einem Spezialisten für Luft- und Raumfahrtkomponenten, ein hohes Maß an Engagement in der Branche hat.

4. Ein kleiner Fehler von Buffett

Einige haben sich gefragt, warum Buffett seinen Anteil am Tech-Riesen Apple reduziert hat. Das Orakel von Omaha gab zu, dass dies wahrscheinlich ein Fehler war. „Charlie hat mich in seiner üblichen zurückhaltenden Art wissen lassen, dass es ein Fehler war“, fügte er hinzu.

Buffett merkte aber an, dass aufgrund der Aktienrückkäufe von Berkshire und Apple, die Berkshire-Aktionäre trotzdem ihren proportionalen Anteil an Apple steigen sahen. Nichtsdestotrotz ist es für gewöhnliche Investoren schön zu sehen, dass selbst jemand von Buffetts Statur die gleiche Art von Fehlern machen kann wie sie.

5. Warum Buffett SPACs nicht mag

Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) waren während eines Großteils des Jahres 2020 und bis Anfang 2021 in aller Munde. Aber Buffett drückte seine Abneigung gegen ihr Geschäftsmodell aus, insbesondere die Anforderung, dass die meisten SPACs innerhalb von zwei Jahren ein Unternehmen finden müssen. „Wenn du mir eine Waffe an den Kopf halten und sagen würdest, dass ich in zwei Jahren ein Unternehmen kaufen muss, würde ich eines kaufen“, sagte Buffett. „Aber es wäre kein gutes.“

Darüber hinaus erinnerte Buffett die Investoren daran, dass SPAC-Manager üblicherweise viel Potenzial durch private Investitionen in Public Equity haben, sobald ein Deal zustande kommt, aber es fehlt ihnen das Risiko. Seiner Ansicht nach führt das zu zu vielen Transaktionen, was die Preise potenzieller Übernahmekandidaten in die Höhe treibt und Berkshire als Käufer nicht konkurrenzfähig macht.

6. Ansichten über die Auswirkungen der niedrigen Zinssätze

Buffett und Munger äußerten sich beide zu den außerordentlichen Bemühungen der Federal Reserve in der Geldpolitik. Buffett erklärte: „Zinssätze sind für den Wert von Vermögenswerten im Grunde das, was die Schwerkraft für die Materie ist“, mit der Implikation, dass ein zukünftiger Anstieg der Zinssätze die Preise der Vermögenswerte stark sinken lassen könnte. Währenddessen merkte der Berkshire-CEO an, dass das aktuelle Zinsumfeld hart ist, denn „wenn du mir sagst, dass ich der Regierung Geld zu minus 2 % pro Jahr leihen muss, sagst du mir nur, wie ich pleite gehen werde.“

Munger beschrieb die Risiken, die mit einer aggressiven Geld- und Fiskalpolitik einhergehen, etwas prägnanter. „Es gibt eine gute Chance, dass dieses extreme Verhalten mehr machbar ist, als irgendjemand dachte“, sagte Munger, „aber wenn du es einfach ohne jede Begrenzung weiter machst, wird es in einer Katastrophe enden.“

7. Munger über Bitcoin

Auf die Frage eines Aktionärs nach Bitcoin, entschied sich Buffett, der Frage auszuweichen. Seine Motivation: Er wollte es vermeiden, die Hunderttausende von Zuschauern, die die Kryptowährung besitzen, unglücklich zu machen.

Munger hielt sich jedoch nicht zurück. „Ich hasse den Bitcoin-Erfolg“, sagte der Vize-Vorsitzende. „Die ganze verdammte Entwicklung ist ekelhaft und widerspricht dem Interesse der Zivilisation.“

8. Buffett über Elon Musk

Eine weitere Aktionärsfrage richtete sich an Berkshires Leiter des Versicherungsgeschäfts, Ajit Jain, mit der Frage, ob er eine Versicherungspolice für den CEO von Tesla und SpaceX-Gründer Elon Musk für seine geplanten Missionen zum Mars abschließen würde. Jain sagte schnell nein.

Buffett winkte jedoch ab. „Es würde von der Prämie abhängen“, sagte der Berkshire CEO, „und ich würde wahrscheinlich eine etwas andere Rate verlangen, wenn Elon an Bord wäre.“

9. Buffett und Munger ziehen über Robinhood her

Die beliebte Robinhood-Investing-App hat Millionen von Neulingen an das Investieren herangeführt. Buffett und Munger äußerten sich jedoch sehr kritisch über das Brokerage-Unternehmen.

Buffett merkte an, dass Robinhood „ein sehr bedeutender Teil der Casino-Gruppe geworden ist, die in den letzten anderthalb Jahren an die Börse gekommen ist.“ Obwohl es in seinen Augen nichts Illegales oder Unmoralisches daran gibt, fügte der Berkshire CEO hinzu: „Ich glaube nicht, dass du eine Gesellschaft um Leute herum aufbaust, die das tun.“

Munger ging noch weiter: „Es ist einfach grässlich, dass so etwas Investitionen von zivilisierten Menschen und anständigen Bürgern anziehen würde. Es ist zutiefst falsch. Wir wollen unser Geld nicht mit dem Verkauf von Dingen verdienen, die schlecht für die Menschen sind.“

10. Berkshires dynamisches Duo hat im letzten Jahr einige Lektionen gelernt

Gegen Ende der Q&A-Phase wurden Buffett und Munger gefragt, welche Lektionen sie aus dem vergangenen Jahr gelernt haben. Buffett witzelte: „Meine größte Lektion war es, mehr auf Charlie zu hören. Er hatte bei einigen Dingen Recht, bei denen ich Unrecht hatte.“

Munger antwortete: „Wenn du nicht ein wenig verwirrt bist von dem, was vor sich geht, dann verstehst du es nicht. Wir befinden uns in einer Art unerforschtem Gebiet.“ Doch Buffett fügte hinzu, dass, egal wie verrückt die Dinge waren, „in der Zukunft noch seltsamere Dinge passieren werden.“ Daher strengt sich Buffett nur doppelt an, um sicherzustellen, dass Berkshire langfristig gut dastehen wird.

