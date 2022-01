12 TOP-Wachstumsaktien, die im Januar 2022 ein Kauf sind

Das neue Jahr ist da, und man fragt sich: „Welche Aktien sollte ich jetzt für 2022 kaufen?“ Da habe ich genau das Richtige. Heute stelle ich zwölf Aktienempfehlungen für 2022 und das nächste Jahrzehnt vor. Ich biete eine Reihe von Mega-Wachstumstrends, die man in Betracht ziehen sollte, von Cloud-Diensten, Cybersicherheit und Elektrofahrzeugen bis hin zu Metaverse, künstlicher Intelligenz, Finanztechnologie, Big-Data-Analytik - und mehr!

Viele der Aktien auf der Liste stehen unter ihren früheren Höchstständen. Ich glaube, dass sie für 2022 und die nächsten Jahre gut positioniert sind. Diese Aktienauswahl folgt keiner bestimmten Reihenfolge.

Hier sind die fünf Hauptgründe, warum ich glaube, dass sich Amazon im Jahr 2022 erholen sollte:

Rekord-Weihnachtsverkäufe Amazon Web Services (AWS) Amazon-Marktplatz Infrastruktur und Mitarbeiter Rückläufige Performance, historisch gesehen Teil eines Trends

Kaum jemand würde die Bedeutung der Cybersicherheit bestreiten. Die Zahl der Cyberangriffe ist seit Beginn der Pandemie um über 500 % gestiegen. Unternehmen geben jährlich Milliarden für den Schutz ihrer Daten vor Lecks und Phishing-Attacken aus. Dennoch werden Schulungen zum Thema Cybersicherheit im Allgemeinen nicht als wichtiger Teil der Lösung angesehen.

Die nächste Aktienauswahl ist KnowBe4 (WKN: A3CM1E), ein Unternehmen für Sicherheitsschulungen, das Phishing-Angriffe simuliert, um Mitarbeiter zu schulen und Cyberkriminalität zu verhindern. KnowBe4 ist eine extrem skalierbare Lösung, die sich auf einen wenig durchdrungenen Markt innerhalb des Cybersicherheitsuniversums konzentriert: die menschliche Ebene. Das Unternehmen nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um automatisierte Schulungskampagnen mit detaillierten Berichten und Analysen für Entscheidungsträger zu erstellen.

Die Digitalisierung beschleunigt sich in allen Teilen der Welt. Können wir als Anleger von diesem riesigen Wachstumstrend profitieren?

Der weltweite Internetzugang, die Akzeptanz und die Digitalisierung nehmen rapide zu, und die Zahl der digitalen Käufer steigt jährlich weiter an. Der Kauf von MercadoLibre (WKN: A0MYNP) ist eine gute Möglichkeit, in Lateinamerika zu investieren, und die Aktie des Unternehmens ist nach der jüngsten Korrektur attraktiv bewertet.

Das Metaverse ist zweifelsohne das heißeste Börsenthema der letzten Monate. Einer der ersten Namen, der einem in den Sinn kommt, ist Roblox (WKN: A2QHVS). Roblox ist eine Plattform, die Gamer und Entwickler zusammenbringt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, Spaß zu haben, zu lernen und zu spielen. Roblox stützt sich auf ein starkes Fundament von Millionen von Entwicklern, die mit Roblox Studio fesselnde Erlebnisse produzieren. Basierend auf den durchschnittlichen monatlichen Besuchen und der verbrachten Spielzeit ist Roblox eine der beliebtesten Unterhaltungsplattformen für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Roblox bemüht sich jedoch, auch ein älteres Publikum anzusprechen.

Upstart (WKN: A2QJL7) ist seit seinem jüngsten Höchststand von 401,49 US-Dollar um weit über 50 % gefallen. Bei dieser Aktie handelt es sich um eine KI-Kreditvergabeplattform, die mit Banken zusammenarbeitet, um traditionelle Kreditvergabeverfahren wie FICO-Scores (in den USA) zu durchbrechen. In seinem letzten Quartal meldete Upstart ein Umsatzwachstum von 242 % im Jahresvergleich und eine Nettogewinnmarge von 12,73 %. Das sind beeindruckende Zahlen, aber die Aktie war perfekt eingepreist. Ich glaube, dass Upstart mit einem Preis von etwa 150 US-Dollar eine attraktive langfristige Investition ist.

Ich wollte ein potenzielles Nach-Lockdown-Produkt einbeziehen, und Everi Holdings (WKN: A14YWK) passt in diese Kategorie. Eine 20-minütige Vertiefung zu EVRI findet sich auf diesem Video (auf Englisch).

Seit August 2020 bezeichne ich Halbleiter als das neue Öl. Nvidia (WKN: 918422) war führend in diesem Sektor, aber wird seine Outperformance anhalten? Es ist leicht zu verstehen, warum einige Anleger bei diesen Kursen vor Nvidia zurückschrecken. Der Aktienkurs hat seit dem Börsengang im Jahr 1999 eine Rendite von über 67.000 % erzielt. Eine Investition von 10.000 US-Dollar wäre heute etwa 6,7 Mio. US-Dollar wert. Aber das Unternehmen läuft extrem rund, und ein genauerer Blick zeigt, dass die Zukunft des Unternehmens sehr rosig aussieht. Das dürfte den hohen Aktienkurs wohl rechtfertigen. Nvidia ist an fast jedem denkbaren Trend beteiligt:

Rechenzentren

Cloud-Computing

Cybersicherheit

Erforschung des Weltraums

Videospiele

Online-Glücksspiel

Erweiterte Realität (AR)

Virtuelle Realität (VR)

Gemischte Realität (MR)

Autonomes Fahren

Elektrische Fahrzeuge

Genomik

E-Sport

5G

Elektronischer Geschäftsverkehr

Kryptowährungen

Künstliche Intelligenz (KI)

Metaverse

Big Data

PayPal (WKN: A14R7U) ist eine Online-Zahlungsplattform, die es Nutzern ermöglicht, weltweit Geld digital zu senden und zu empfangen. PayPal ist kein Neuling in der Fintech-Branche; das Unternehmen wurde 1998 gegründet. Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre zu einem Monster entwickelt und besitzt nun iZettle, Honey, Braintree, Venmo, Xoom, Hyperwallet, PayPal Credit und mehr.

SoFi Technologies (WKN: A2QPMG) ist eine Rundumlösung für alle Bankgeschäfte und persönlichen Finanzen. Von Aktieninvestitionen, Kryptowährungen, Kreditkarten und Studentenkrediten bis hin zu Autokrediten, Wohnungsbaudarlehen und mehr - SoFi ist ein Fintech-Unternehmen mit großem langfristigen Potenzial.

Je mehr man sich mit Palantir (WKN: A2QA4J) beschäftigt, desto mehr wird man finden. Im August habe ich Palantir analysiert und erörtert, wie das Unternehmen in den Bereich der Cybersicherheit übergeht. Natürlich wird das Unternehmen normalerweise nicht in die Kategorie der Cybersicherheitsaktien gesteckt. Schließlich ist Palantir ein Unternehmen, das Regierungsbehörden und Unternehmen bei der Verwaltung und Analyse von Daten unterstützt. Doch mit der jüngsten Zunahme von Hacks und öffentlichkeitswirksamen Sicherheitsverletzungen stehen Unternehmen heute vor komplexen Herausforderungen, die anspruchsvolle Lösungen erfordern. Palantir bietet im Vergleich zu den meisten Wettbewerbern hochsichere Daten. Palantir begann als ein Unternehmen, das sich auf Kunden aus dem Regierungsbereich konzentrierte, sodass seine Lösungen mit Sicherheit als Rückgrat entwickelt wurden. Kommerziell ausgerichtete Anbieter können das nicht von sich behaupten, und das ist ein Wettbewerbsvorteil für Palantir.

Sea Limited (WKN: A2H5LX) ist ein extrem starkes Unternehmen, das aus drei großen und erfolgreichen Bereichen besteht:

Garena (E-Sports und Mobile-Gaming)

Shopee (E-Commerce)

SeaMoney (Fintech)

Tesla ist meiner Meinung nach das wachstumsstärkste Unternehmen für künstliche Intelligenz weltweit.

Tesla sammelt Daten von Fahrzeugen und Fahrern mithilfe von internen und externen Sensoren und Kameras. Tesla hat sogar vor Kurzem damit begonnen, die Innenkamera über dem Rückspiegel im Model 3 und Model Y zu nutzen, um sicherzustellen, dass die Fahrer bei der Nutzung des Autopiloten aufmerksam sind. Diese Informationen sind äußerst wertvoll. McKinsey schätzt, dass der gesamte adressierbare Markt (TAM) für Fahrzeuganalytik bis 2030 einen Wert von 750 Mrd. US-Dollar pro Jahr haben wird.

Und damit allen Anlegern ein frohes neues Jahr 2022!

Der Artikel 12 TOP-Wachstumsaktien, die im Januar 2022 ein Kauf sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Eric Cuka besitzt Aktien von Amazon, Everi Holdings Inc., KnowBe4, Inc., MercadoLibre, Nvidia, Palantir Technologies Inc., PayPal Holdings, Roblox Corporation, Sea Limited, SoFi Technologies, Tesla und Upstart Holdings,. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, MercadoLibre, Nvidia, Palantir Technologies Inc., PayPal Holdings, Roblox Corporation, Sea Limited, SoFi Technologies, Inc., Tesla und Upstart Holdings. Dieser Artikel erschien am 31.12.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images