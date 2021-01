14.000 nur kurz gesehen, EZB schüchtert DAX ein

Die 14.000 konnte wieder nicht überwunden werden

Am Morgen schaute der DAX direkt zur runden Marke von 14.000 Punkten hinauf. Statistisch war dies nicht verwunderlich, wie Ingmar Königshofen am Morgen erörterte:

Aus der Vorbörse heraus wurde dann im ersten Anlauf gleich die 14.000 angelaufen und auch dynamisch übersprungen. Jedoch nicht das Vorwochenhoch gebrochen.

Bereits nach der ersten Handelsstunde kamen die Kurse wieder zurück. Das kleine GAP zum Vortag wurde geschlossen und ein neuer Anlauf zur 14.000 erfolgte. Dieser endete knapp vor der runden Marke.

Am frühen Nachmittag litt der DAX dann unter der EZB-Pressekonferenz. Es bleibt auch in naher Zukunft bei der expansiven Geldpolitik der Notenbank. Sie bleibt zudem weiterhin "flexibel", insbesondere beim Anleihenkaufprogramm PEPP. Darüber werden in Summe 1,85 Billionen Euro zur Verfügung gestellt.

Ob diese Summe nicht ausgeschöpft oder gar noch einmal im weiteren Verlauf des Jahres erweitert wird, blieb offen. Daher war der Markt erst einmal leicht irritiert und entschied sich dann für fallende Notierungen.

Zudem waren die US-Wirtschaftsdaten wieder uneinheitlich. Der Stimmungsindikator aus dem Großraum Philadelphia (Philly-Fed-Index) fiel deutlich besser als erwartet aus aber die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung lagen mit 900.000 fast unverändert zur Vorwoche auf einem sehr hohen Level.

Das Vortagestief wurde beim DAX nicht ganz erreicht, der Trend drehte jedoch nach der EZB-Sitzung und zeigte deutlich nach unten:

Insgesamt hielt die 13.900 im XETRA-Handel als Unterstützung. Folgende Eckdaten wurden aufgezeichnet:

Eröffnung 13.997,78PKT Tageshoch 14.026,35PKT Tagestief 13.878,84PKT

Die Volatilität und Schwankungsbreite unterschied sich dabei nicht von den Vortagen. Auch nach dem XETRA-Handelsschluss standen die Märkte fast still. Während der Dow Jones leicht schwächer notierte erreichte der Nasdaq ein neues Rekordhoch. Damit gab es insgesamt keinen eindeutigen Impuls aus Amerika.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Die positive Tendenz des Vortages bei den Autoaktien konnte heute fortgesetzt werden. Volkswagen und Daimler gehörten zu den Gewinnern und wurden nur von Delivery Hero in den Schatten gestellt. Der Essenslieferant mit Expansionskurs in Asien konnte nach einigen Tagen Konsolidierung nun wieder seine Aufwärtsbewegung der letzten Wochen fortsetzen.

Ebenfalls stark war Infineon. Das Unternehmen wurde jüngst empfohlen und mit höheren Kurszielen bedacht. Eine neuere Meldung fand man dazu am Markt nicht.

Verlierer war heute die MTU Aero Engines. Morgan Stanley hatte den Titel noch einmal mit "Underperform" geratet und damit für Abgabedruck am Markt gesorgt. Der führende deutsche Triebwerkshersteller hat zudem Nachfrageprobleme, sollte die Luftfahrtbranche vom weiteren Lockdown länger als vorab skizziert ruhen.

Das Ranking der Tops und Flops an der LS-X sehen Sie hier:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Man kann im DAX weiterhin eine Aufwärtsbewegung attestieren. Dieser ist jedoch in Gefahr, wenn wir die 13.800 wieder per Tagesschluss unterschreiten sollten:

Die 14.000 ist nach dem heutigen Tag wieder etwas in Entfernung geraten. Als erneuter Test festigte diese Marke als Widerstandsbereich im Chartbild. Ob dies zum Wochenende noch einmal getestet und ggf. überschritten werden kann?

Darüber sprechen wir auch morgen wieder in der Vorbörse mit einem unserer Händler.

