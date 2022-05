DGAP-News: INDUS Holding AG: Pressemitteilung zur Aufsichtsrats-Wahl bei der INDUS-Hauptversammlung

DGAP-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Wahl zum Aufsichtsrat bei INDUS-Hauptversammlung Größte Aktionärin Versicherungskammer schlägt Barbara Schick als neues Aufsichtsratsmitglied vor

INDUS-Aufsichtsrat unterstützt Vorschlag Bergisch Gladbach, 03. Mai 2022 - Bei der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung der INDUS Holding AG am 31. Mai 2022 steht ein neues Aufsichtsratsmitglied zur Wahl. Barbara Schick, stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, wird als Nachfolgerin von Isabella Pfaller vorgeschlagen. Ein entsprechendes Ergänzungsverlangen der Versicherungskammer, die 17,7 % des Aktienkapitals der INDUS Holding AG hält, ist INDUS zugegangen. Der Aufsichtsrat unterstützt einstimmig den Vorschlag der Versicherungskammer. "Mit Frau Schick stellt sich eine hochqualifizierte Kandidatin und Finanzexpertin zur Wahl, die wir gerne als neue Vertreterin der Anteilseigner für den INDUS-Aufsichtsrat empfehlen", sagt Jürgen Abromeit, Aufsichtsratsvorsitzender der INDUS Holding AG. Isabella Pfaller, die seit 2018 Mitglied im INDUS-Aufsichtsrat ist, hat ihr INDUS-Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zur Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung niedergelegt. Abromeit: "Frau Pfaller möchte ich im Namen des Aufsichtsrates herzlich für ihren Einsatz und die vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit danken." Einen Lebenslauf der vorgeschlagenen Kandidatin Barbara Schick finden Sie unter www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung . Über die INDUS Holding AG: Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensbeteiligung und -entwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. Der Branchenfokus umfasst Bau / Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin-/Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Als wachstumsorientierter Finanzinvestor unterstützt INDUS ihre aktuell 47 Beteiligungen mit langfristiger Ausrichtung in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Seit 1995 ist die Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von rund 1,74 Mrd. Euro. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de.

