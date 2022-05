Medartis schliesst Akquisition von Nextremity Solutions Inc. ab und gibt neue US-Führung bekannt

Basel, 3. Mai 2022: Die Medartis Holding AG (SIX: MED) gab heute bekannt, dass sie die Übernahme von Nextremity Solutions Inc., einem privat geführten Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Warschau, USA, abgeschlossen hat. Der Gesamtkaufpreis für die Transaktion beläuft sich auf bis zu USD 70 Millionen und beinhaltet Meilenstein- und Earn-Out-Zahlungen von bis zu USD 30 Millionen.

Die am 7. März 2022 bekannt gegebene Übernahme wird Medartis in die Lage versetzen, ihr US-Extremitätengeschäft weiter zu beschleunigen, indem sie Zugang zu einer umfassenden Produktpipeline, enge Beziehungen zu US-Design-Chirurgen und zu einem erfahrenen F&E-Team erhält. Diese Transaktion wird erhebliche Wachstumschancen auf dem US-Extremitätenmarkt und möglicherweise auch in anderen Ländern bieten. Medartis erwirbt zudem eine moderne regionale Produktionsbasis und eine komplementäre Führungsorganisation.

Die Übernahme von Nextremity Solutions Inc. (NSI) wird ab dem heutigen Tag konsolidiert. Die ersten Produkte mit signifikantem Umsatzpotenzial werden voraussichtlich Anfang 2023 auf den Markt kommen und daher keinen wesentlichen Einfluss auf die Umsatzprognose des Unternehmens für 2022 haben. Um die geschäftlichen Auswirkungen zu maximieren, werden die beiden Organisationen ab heute synergetisch zusammengeführt. Im Rahmen dieses Zusammenschlusses wird der CEO von NSI, Rod K. Mayer, als nicht-exekutives Mitglied zum Geschäftsführer von Medartis USA ernannt. Rod K. Mayer ist ein sehr erfahrener Branchenexperte mit einer langen und herausragenden Erfolgsbilanz in den Bereichen Vertrieb und Produktentwicklung in der Medizintechnikbranche. In seiner Funktion wird er direkt an den CEO berichten und die US-Organisation von Medartis leiten, wobei er sich insbesondere auf die Führung der US-Verkaufsorganisation konzentrieren wird.

Medartis wird ihre lokale Organisation an beiden bisherigen Standorten in Exton (Pennsylvania, USA) und Warschau (Indiana, USA) beibehalten. Während die Fertigung und F&E am ehemaligen NSI-Hauptsitz angesiedelt sind, werden die Logistik, der Kundendienst und andere kommerzielle Aktivitäten am bisherigen Medartis USA Standort in Exton konzentriert. «Ich fühle mich geehrt und freue mich, das vereinigte Medartis USA-Team zu leiten. Wir wollen auf unserer gemeinsamen Vision und unserer gemeinsamen Kultur aufbauen, um für unsere Kunden wichtige Innovationen zu schaffen. Ich bin überzeugt, dass dies eine wirkungsvolle Kombination ist, die einen attraktiven Wachstumspfad in der Zukunft unterstützen wird», kommentierte Mayer.

Lisa C. Thompson, Geschäftsführerin Nordamerika, hat sich nach der erfolgreichen Reorganisation des US-Geschäfts und der Übernahme von NSI entschlossen, von ihrem Amt zurückzutreten. Sie wird Rod K. Mayer in der Übergangsphase unterstützen und plant, ihre Beratertätigkeit in der Medizintechnikbranche wieder aufzunehmen. CEO Christoph Brönnimann kommentierte: «Ich freue mich, dass Rod K. Mayer und das übrige Führungsteam von NSI unsere US-Organisation ergänzen. Ich möchte Lisa meinen Dank für ihren Einsatz und ihr Engagement für dieses Unternehmen aussprechen. Lisa hat unsere US-Organisation in den letzten zwei Jahren neu positioniert und sie zu einer nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und kundenorientierten Vertriebsorganisation geformt. Ich wünsche ihr für ihre zukünftigen Aktivitäten das Allerbeste.»