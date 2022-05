DGAP-News: MPH Health Care AG: Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss 2021 fest

DGAP-News: MPH Health Care AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Aufsichtsrat der MPH Health Care stellt Jahresabschluss 2021 fest Berlin, 4. Mai 2022: Der Aufsichtsrat der MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) hat in seiner gestrigen Sitzung die mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehenen Jahresabschlüsse der MPH Health Care (Einzelabschluss nach HGB und Konzernabschluss nach IFRS) festgestellt. Die bereits kommunizierten vorläufigen Zahlen wurden in vollem Umfang bestätigt. Das Eigenkapital verringerte sich von 201,3 Mio. Euro auf 192,3 Mio. Euro. Der Net Asset Value (NAV) je Aktie sank geringfügig von 47,01 Euro (31.12.2020) auf 44,92 Euro zum 31.12.2021. Um über ausreichend finanziellen Spielraum für den weiteren Ausbau der Beteiligungen verfügen zu können, hat der Aufsichtsrat und Vorstand in seiner gestrigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, den Bilanzgewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Der Geschäftsbericht 2021 der MPH Health Care AG wird am 24. Mai 2022 veröffentlicht. Die als Präsenzveranstaltung geplante Hauptversammlung findet am 14. Juli 2022 in Berlin statt. Über die MPH Health Care AG: Die MPH Health Care AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH Potentiale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen. Die MPH Health Care AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

