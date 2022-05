DGAP-News: Northern Data informiert über den Geschäftsverlauf im April 2022

DGAP-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Monatszahlen/Kryptowährung / Blockchain

Northern Data informiert über den Geschäftsverlauf im April 2022



04.05.2022 / 12:38

PRESSEINFORMATION / IR-MELDUNG



Northern Data informiert über den Geschäftsverlauf im April 2022 44.900 ASIC-Systeme und damit 4,07 Exahash pro Sekunde (EH/s) zu Ende April 2022 in Betrieb

Bis Ende des Jahres sollen, wie geplant, insgesamt mehr als 100.000 ASIC-Systeme und damit rund 9,3 EH/s in Betrieb sein

Seit Jahresbeginn 2022 hat Northern Data erzeugt: 19.452 Ethereum 1.055 Bitcoin

Northern Data hält zu Ende April Kryptowährungen, ca. 1.390 Bitcoin und ca. 39.800 Ethereum mit einem Gegenwert von aktuell EUR 153 Mio. (Anstieg gegenüber dem Vormonat um rund 4 %)

Bitcoin-Produktion im April 2022: 324 (Anstieg gegenüber dem Vormonat um rund 13 %)

Ethereum-Produktion im April 2022: 4.583 (durch geplante Instandhaltung zur Inventarisierung Rückgang gegenüber dem Vormonat um rund 9 %)

Alle monatlichen Zahlen sind ungeprüft und können Rundungs- und Abrechnungsdifferenzen bei der Produktion der Kryptowährungen (insbesondere bei Hosting-Kunden) enthalten

Frankfurt am Main – 04. Mai 2022 – Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat heute ein Update zu den Geschäftsaktivitäten für April 2022 vorgelegt. Mit Stand April 2022 ist die von Northern Data betriebene Mining-Flotte um rund 1.400 Maschinen der neuesten Generation von ASIC-Systemen auf insgesamt 44.900 gewachsen. Daraus resultierte im April ein Anstieg der Bitcoin-Hash-Rate (inklusive Hosting) um rund 3 % auf circa 4,07 EH/s im Vergleich zum Vormonat (ca. 3,95 EH/s). Von den 44.900 Systemen wurden 22.800 im Kundenauftrag gehostet, die restlichen dienten dem eigenen Mining. Bis Ende des Jahres sollen, wie geplant, insgesamt mehr als 100.000 ASIC-Systeme und damit rund 9,3 EH/s in Betrieb sein. Der Großteil dieser ASIC-Systeme ist bereits bezahlt worden. Die GPU-Serversysteme sind bereits seit letztem Jahr mit mehr als 223.000 GPUs vollständig in Betrieb. Im April 2022 wurden insgesamt 4.583 ETH generiert. Durch eine geplante Instandhaltung zur Inventarisierung in einem Rechenzentrum fiel die Uptime der GPU-Serversysteme im Vergleich zum Vormonat um 9 % geringer aus. Allein im April 2022 wurden 324 BTC sowie 4.583 ETH produziert. Zum 30. April 2022 hält Northern Data insgesamt inklusive der vertraglich zustehenden Kryptowährungen ca. 1.390 Bitcoin und ca. 39.800 Ethereum, was bei den aktuellen Wechselkursen zum 30. April 2022 (BTC/EUR 35.770; ETH/EUR 2.589) einem Gegenwert von ca. EUR 153 Mio. entspricht.



Über Northern Data:

Wir bei Northern Data sind davon überzeugt, dass High-Performance Computing (HPC) nie dagewesene Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung, Wirtschaft und letztlich den menschlichen Fortschritt eröffnen wird. Unser multinationales Unternehmen wird durch die Entwicklung und den Betrieb einer effizienten, umweltfreundlichen HPC-Infrastruktur schnell zu einem weltweit bedeutenden Anbieter von GPU- und ASIC-basierten Lösungen. Wir kombinieren intelligente und nachhaltige Rechenzentren, hochmoderne Hardware und selbst entwickelte Software für verschiedene HPC-Anwendungen wie Bitcoin-Mining, Blockchain, künstliche Intelligenz, Big-Data-Analytik, IoT und Grafik-Rendering. Wir arbeiten in großen, maßgeschneiderten Rechenzentren und proprietären mobilen Hochleistungsrechenzentren, die eine ultimative Flexibilität bei der Standortwahl bieten. Die Northern Data Group beschäftigt rund 180 Mitarbeiter in 7 Ländern.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

