DGAP-News: Zalando SE: Zalando stärkt Beziehungen zu Kund*innen im ersten Quartal 2022

Zalando stärkt Beziehungen zu Kund*innen im ersten Quartal 2022

Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) in Höhe von 3,2 Milliarden Euro (+1%) im ersten Quartal 2022

Starkes Wachstum beim Partnergeschäft: Anteil am GMV des Zalando-Shops beträgt 32%

Umsatz von 2,2 Milliarden Euro (-1,5% YoY); bereinigtes EBIT von -51,8 Millionen Euro

Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2022 am unteren Ende von GMV-Wachstum, Umsatzwachstum und bereinigtem EBIT



BERLIN, 5. Mai 2022 // Zalando hat die Beziehungen zu seinen Kund*innen durch den weiteren Ausbau des Mitgliederprogramms Zalando Plus sowie die Optimierung des Kund*innenerlebnisses in den Bereichen Beauty, Lounge, Designer und Pre-Owned intensiviert. Die Zahl der aktiven Kund*innen wuchs im ersten Quartal 2022 um 5,2% (17% über 12 Monate) auf rund 49 Millionen. Die Zahl der Mitgliedschaften bei Zalando Plus stieg um 150% im Vergleich zum Vorjahr. Nach dem starken Wachstum des Partnergeschäftes im ersten Quartal 2022 beläuft sich dessen Anteil aktuell auf 32% am GMV des Zalando-Shops. Tausende internationale sowie lokale Geschäfte nutzen nun die Zalando-Plattform, um mehr Mode- und Beauty-Produkte zu verkaufen. Zalando ist damit auf dem besten Weg sein Ziel , bis zum Jahr 2025 mit dem Partnergeschäft einen Anteil von 50% des Bruttowarenvolumens im Zalando-Shop zu erreichen.

Nach dem starken Wachstum im letzten Jahr war das erste Quartal 2022 von makroökonomischen Einflüssen geprägt. Die steigende Inflation und höhere Kosten für Privathaushalte haben dazu geführt, dass sich Verbraucher*innen bei ihren Kaufentscheidungen vermehrt zurück hielten. Gleichzeitig bewirkten die schrittweisen Lockerungen im sich wandelnden pandemischen Umfeld eine Veränderung der Präferenzen von Verbraucher*innen. Kund*innen interessieren sich zunehmend für saisonale Neuheiten und die aktuellsten Trends. Je nach Präferenz entscheiden sie sich entweder für Waren aus dem hochpreisigen Sortiment oder wechseln vom mittleren Preissegment zu günstigeren Einstiegsprodukten. Nach einem außerordentlich starken Wachstum im Vorjahresquartal stieg das Bruttowarenvolumen im ersten Quartal 2022 um 1% leicht auf 3,2 Milliarden Euro. Der Umsatz sank um 1,5% auf 2,2 Milliarden Euro. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf den Wandel hin zur Plattform zurückzuführen. Zalando meldete ein bereinigtes EBIT von -51,8 Millionen Euro mit einer Marge von -2,4%, vor allem aufgrund einer geringeren Bruttomarge durch verstärkte Werbemaßnahmen zur Gewinnung von Kund*innen sowie erhöhter Logistikkosten.

Robert Gentz, Co-CEO von Zalando, sagt: „Wir sind von der Stärke unseres Geschäftsmodells überzeugt und ergreifen weitere Maßnahmen, um unsere Ergebnisse zu verbessern. Wir richten Zalando langfristig aus und haben unsere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit immer erfolgreich genutzt, um auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren und daraus besser und gestärkt hervorzugehen. Wir sind weiter zuversichtlich, dass wir unser Ziel von mehr als 30 Milliarden Euro Bruttowarenvolumen bis 2025 erreichen werden.“

Trotz des herausfordernden Quartals hat das Unternehmen erhebliche Fortschritte bei der Stärkung der Beziehungen zu den Kund*innen und der Umstellung hin zu einem Plattformmodell gemacht. Das Kund*innenengagement hat weiter zugenommen, mehr Kund*innen besuchen Zalando häufiger und beschäftigen sich häufiger mit dem wachsenden Angebot von Zalando. Auch die Plattform-Services von Zalando wurden sehr gut angenommen: Partner nutzen die Zalando Marketing Services, um ihre Sichtbarkeit auf der Plattform zu erhöhen und ihren Umsatz zu steigern.

Während die makroökonomische Unsicherheiten anhalten, begegnet Zalando den kurzfristigen Herausforderungen, indem das Unternehmen 1.) sein Angebot auf das veränderte Konsumverhalten der Kund*innen hin anpasst, 2.) die Kosten pro Bestellung optimiert und Maßnahmen zur Steigerung der Kosteneffizienz einführt und 3.) weiterhin in das beste Kund*innenerlebnis, in Partner-Serviceleistungen und in E-Commerce-Lösungen investiert.

„Wir sind flexibel und gut gerüstet, um Zalando durch dieses volatile Marktumfeld zu führen. Dazu gehört auch, dass wir notwendige Anpassungen vornehmen, um unsere Performance weiter zu verbessern“, sagt Dr. Sandra Dembeck, CFO von Zalando. „Gleichzeitig setzen wir weiter auf Investitionen, um langfristige Wertsteigerungen zu erzielen. Wir erweitern unser Logistiknetzwerk und investieren in unsere Plattform, um für unsere Kundinnen und Kunden sowie Partner noch relevanter zu werden, ein nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen und uns für langfristigen Erfolg zu stärken.“

Um den Kund*innen schnellere Lieferzeiten anzubieten, investiert Zalando weiter in den Ausbau seines Logistiknetzwerks. Mit dem Bau neuer Logistikzentren in Frankfurt (Deutschland), Bydgoszcz (Polen) sowie jüngst in der Region Paris (Frankreich) wurde bereits begonnen. Außerdem kündigt Zalando nach der erfolgreichen Expansion in sechs Märkte im Jahr 2021 mit Ungarn und Rumänien den Start in zwei neuen Märkte für Mai 2022 an.

AUSBLICK

Zalando bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 am unteren Ende des GMV-Wachstums in Höhe von 16-23% und am unteren Ende des Umsatzwachstums in Höhe von 12-19%. Das Unternehmen prognostiziert ein bereinigtes EBIT am unteren Ende von 430-510 Millionen Euro und Investitionen in Höhe von 400-500 Millionen Euro.

Der Finanzbericht für das erste Quartal 2022 sowie die Ergebnispräsentation für Analyst*innen und Investor*innen sind auf der Zalando Investor Relations Webseite verfügbar. Zalando wird die Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 am 4. August 2022 veröffentlichen.

Zalando Konzern – Wesentliche Kennzahlen (in Millionen Euro)

Q1/22 Q1/21 GMV Konzern 3.183,3 3.152,0 % Wachstum 1,0% 55,5% Umsatz Konzern 2.205,0 2,237.8 % Wachstum -1,5% 46.8% Fashion Store 1.988,5 2.009,2 davon DACH 883,9 921,0 davon restliches Europa 1.104,7 1.088,3 Offprice 312,6 317,9 Sonstige 58,9 58,7 Überleitung -155,0 -148,0 Bereinigtes EBIT Konzern -51,8 93,3 Bereinigte EBIT-Marge Konzern -2,4% 4,2% Fashion Store -60,2 65,6 davon DACH 22,2 83,0 davon restliches Europa -82,3 -17,5 Offprice 6,5 25,9 Sonstige -0,9 0,4 Überleitung 2,7 1,4 Nettoumlaufvermögen 160,3 87,9 Investitionsaufwand (Capex) -66,3 -39,8 Nettogewinn -61,3 34,5



Zalando Konzern – Wichtige Leistungsindikatoren

Q1/22 Q1/21 Aktive Kund*innen (in Mio.) (über 12 Monate) 48,8 41,8 Anzahl Bestellungen (in Mio.) 58,0 56,0 Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden (über 12 Monate) 5,2 4,9 Durchschn. Warenkorbgröße (EUR) (über 12 Monate) 56,5 57,8

Begriffsdefinitionen finden sich im Geschäftsbericht.



Über Zalando

Zalando ist eine der führenden Online-Plattformen für Mode und Lifestyle in Europa. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute fast 49 Millionen aktiven Kund*innen in 23 Ländern Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unseren Kund*innen bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses – für unsere Kund*innen, Partner*innen und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unsere Vision ist, der Starting Point for Fashion – die erste Anlaufstelle für Mode – und eine nachhaltige Plattform mit einer netto-positiven Auswirkung auf Mensch und Erde zu sein.

