EBAY - Aktie bricht nach Zahlen ein

eBay Inc. - WKN: 916529 - ISIN: US2786421030 - Kurs: 54,420 $ (Nasdaq)

Die eBay-Aktie markierte am 22. Oktober 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 81,19 USD. Seitdem befindet sie sich in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel sie am 24. Februar 2022 auf ein Tief bei 49,53 USD.

Die anschließende Erholung auf 60,38 USD wurde zuletzt wieder teilweise abverkauft. Dabei entwickelte der Wert relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Denn der Nasdaq 100 fiel auf ein neues Tief, die eBay-Aktie behauptete sich deutlich darüber. In den letzten Tagen kletterte der Aktienkurs bereits wieder. Gestern drang der Wert sogar in ein kleines Dreieck, das er am 22. April nach unten aufgelöst hatte, ein.

Nachbörslich gab der Konzern Quartalszahlen bekannt. Die fielen zwar über den Erwartungen aus. Der Gewinn lag bei 1,05 USD je Aktie (Erwartung 1,03 USD) und der Umsatz bei 2,5 Mrd. USD (Erwartung: 2,46 Mrd. USD). Die erste Reaktion auf diese Zahlen fällt aber sehr negativ aus. Die Aktie schloss gestern bei 54,42 USD und wird aktuell bei 50,88 USD getaxt.

Neue Verkaufswelle?

Mit dem heutigen Einbruch nähert sich die eBay-Aktie dem Tief vom 24. Februar wieder an. Dieses Tief muss zwar nicht unbedingt halten, aber bereits bei 46,99 USD liegt mit dem alten Allzeithoch aus dem Februar 2018 die nächste wichtige Unterstützung. Spätestens dort bestünde eine gute Chance auf eine deutliche Erholung. Daher ist zwar noch Potenzial für eine weitere Abwärtsbewegung vorhanden, aber dieses ist begrenzt.

Ein prozyklische Kaufsignal ist aktuell ein gutes Stück weg. Dafür müsste die Aktie zumindest das gestrige Tageshoch bei 54,49 USD, eher sogar den Widerstandsbereich um 55,90 USD bis 56,46 USD durchbrechen. Gelingt ein solcher Ausbruch, wäre Platz für eine Erholung in Richtung 62,69 USD und 68,28 USD.

Fazit: Die eBay-Aktie muss einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Die Stärke der letzten Tage ist erst einmal wieder aus der Aktie raus. Aber inzwischen notiert der Wert nahe an wichtigen Unterstützungen, von denen aus sie sich deutlich erholen kann.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)