Liquidierung in allen Anlageklassen, mit Tech besonders stark unter Druck.

Der heutige Kursimplosion ist genauso irrational wie die gestrige Kursexplosion. Alle elf Sektoren im S&P 500 standen unter Druck, mit besonders starken Verlusten im Tech-Sektor. Die Berichtssaison macht deutlich, dass das Wachstum im Tech-Universum merklich an Schwung verliert. Die starken Kursverluste bei den Big Techs signalisieren zunehmende Liquidierungen im Bereich der ETFs. Der ehemalige Vize-Chef der Federal Reserve hat in einem Interview an diesem Donnerstag gemahnt, dass Zinsanhebung auf mindestens 3,5 Prozent notwendig sein könnten. Fed-Chef Jerome Powell hatte maximal 2 bis 3 Prozent signalisiert.

