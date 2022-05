Bitcoin - Das ist ein Trauerspiel

Bitcoin BTC/USD - Kurs: 33.646,47911 $ (Bitfinex)

Die Kryptowährung verhält sich kurstechnisch wie ein Risk Asset. Zusammen mit Aktien des Technologiesektors führt Bitcoin die Liste der Kursverlierer im mittelfristigen Zeitfenster an. Die Straffung der US-Geldpolitik ist das maßgebliche Thema, das den Kryptomarkt in eine Abwärtskorrektur drückt. Bitcoin beginnt diesen breiten grau markierten Trendkanal nach unten zu verlassen. Bei 29.340 USD wartet eine wichtige Unterstützung, die den Abverkauf zumindest temporär stoppen könnte. Sollte sie nicht halten, wartet bei 19.750 USD die nächttiefer liegende. Ja, Bitcoin befindet sich in einer ausgeprägten Korrekturphase. Nein, die Welt an den Kryptomärkten wird nicht untergehen. Sprich. Wir erwarten nach der laufenden Korrektur wieder steigende Kursnotierungen. Das kann aber dauern!

Bitcoin BTC/USD

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)