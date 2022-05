ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Infineon auf 23 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 26 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zwischen 30 und 40 Prozent der Erlöse des Halbleiterkonzerns dürften in einem Abschwung widerstandsfähig sein, mehr als bei den meisten Wettbewerbern, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sollte der Markt auch noch in den kommenden zwei bis drei Quartalen potenzielle Gewinnkürzungen (EPS) für das Geschäftsjahr 2023 einpreisen, weshalb er vorsichtig bleibe./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 15:26 / ET

Charts zu den Werten im Artikel Infineon

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2022 / 19:01 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------