ANALYSE-FLASH: RBC belässt Fraport auf 'Underperform' - Ziel 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Fraport nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber habe die Konsensschätzungen verfehlt und den unter den Erwartungen liegenden Ergebnisausblick (Ebitda) bestätigt, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts nicht aufschiebbarer, hoher Investitionen und des mäßigen Flugreiseverkehrs dürften die Renditen auf den freien Barmittelzufluss (FCF) dauerhaft negativ bleiben./gl/la

