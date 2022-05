PELOTON - Aktie verliert weitere 30% nach Zahlen!

Peloton Interactive Inc. - WKN: A2PR0M - ISIN: US70614W1009 - Kurs: 14,130 $ (Nasdaq)

Erst am vergangenen Freitag berichtete ich über die Peloton-Aktie. Damaliger Kursstand: 17 USD. Heute knickt der Wert vorbörslich erneut um 30 % ein und markiert ein weiteres Allzeittief. Der Quartalsbericht fiel wieder einmal enttäuschend wie zugleich beängstigend aus.

Horrender Quartalsverlust

Der Umsatz des Anbieters von Fitnessgeräten und kursen brach verglichen mit dem dritten Quartal 2020/21 um 24 % auf 964,3 Mio. USD ein. Analysten hatten mit 972,9 Mio. USD etwas mehr erwartet. Allerdings schockt der Quartalsverlust von 757,1 Mio. USD den Markt. Der Verlust stieg verglichen mit dem Vorquartal um 317,7 Mio. USD. Noch im Vorjahr hatte Peloton mit -8,6 Mio. USD fast eine schwarze Null erreicht. Der Cashburn lag bei 746,7 Mio. USD. 7 Mio. Kunden hat Peloton inzwischen, 5 % mehr als noch im dritten Quartal. Der Vorstand hat 100 Mio. Kunden als langfristiges Ziel ausgegeben. Realismus sieht anders aus. Zumindest die Churnrate von 1 % kann sich sehen lassen.

Es wird auch nicht besser

Wer sich im Abschlussquartal 2021/22 eine schnelle Verbesserung erhofft hatte, wird den Quartalsbericht ebenfalls ernüchtert lesen. So soll der Umsatz nur eine Spanne zwischen 675 und 700 Mio. USD erreichen, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Minus von 27 % und gegenüber dem Vorquartal einem Minus von 29 % entspricht. Das bereinigte EBITDA soll sich nach -45 Mio. USD im Vorjahr bzw. -194 Mio. USD im Vorquartal auf -120 bis -150 Mio. USD belaufen. Der Free Cashflow soll sich zumindest deutlich verbessern, wird aber wohl weiter tiefrot ausfallen.

879,3 Mio. USD Cash schlummerten Ende März in der Kasse, allerdings weist die Bilanz auch Wandelanleihen in einem Volumen von 855,3 Mio. USD auf. Aufgrund dieser Situation hat das Management in dieser Woche JP Morgan und Goldman Sachs kontaktiert, um weitere Schulden in einer Höhe von 750 Mio. USD aufzunehmen. 2023 will Peloton wieder positive Cashflows ausweisen.

Fazit: Die Peloton-Aktie ist angesichts der aktuellen fundamentalen Situation zu einem absoluten Zockerpapier verkommen. Aktuell ist man meilenweit vom Ziel, wieder positive Cashflows schreiben zu wollen, entfernt. Weitere Aktienverwässerungen sind wahrscheinlich. Finger weg!

