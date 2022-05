ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 430 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Franken belassen. Studiendaten zu der neuartigen Krebstherapie Tiragolumab hätten enttäuscht, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit habe diese Behandlungsmethode zur Bekämpfung von Lungenkrebs erneut die Erwartungen verfehlt./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 01:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 01:51 / ET

