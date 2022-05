BMW lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der bayerische Automobilkonzern BMW (ISIN: DE0005190003) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. BMW will seinen Aktionären für das Jahr 2021 eine Dividende in Höhe von 5,80 Euro je Stammaktie ausbezahlen. Im Vorjahr wurden 1,90 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um rund 205 Prozent erhöht.

Auf dem aktuellen Kursniveau in Höhe von 79,10 Euro für die im DAX vertretene Stammaktie liegt die Dividendenrendite derzeit bei 7,33 Prozent. Die Ausschüttungsquote beträgt 30,7 Prozent (Vorjahr: 32,5 Prozent). Der Hauptversammlung soll auch ein Aktienrückkauf vorgeschlagen werden.

Insgesamt beliefen sich die Auslieferungen des ersten Quartals auf 596.907 Automobile und lagen damit aufgrund der knappen Verfügbarkeit von Komponenten und flächendeckender Lockdowns in China 6,2 Prozent unter dem Rekordwert aus dem Vorjahr, wie am 5. Mai berichtet wurde. Die Umsatzerlöse stiegen um 16,3 Prozent auf 31,14 Mrd. Euro. Der deutliche Zuwachs geht auf BBA zurück. Nach der Verlängerung des Joint Venture-Vertrags und der Aufstockung der von der BMW AG gehaltenen Anteile von 50 Prozent auf 75 Prozent wird BBA (BMW Brilliance Automotive Ltd.) seit dem 11. Februar 2022 als Tochterunternehmen im Konzernabschluss konsolidiert. Der Konzernüberschuss belief sich auf 10,19 Mrd. Euro (2021: 2,83 Mrd. Euro).

Redaktion MyDividends.de