DGAP-News: Gesco AG: Sehr gutes Auftaktquartal 2022

Gesco AG: Sehr gutes Auftaktquartal 2022



13.05.2022 / 07:30

- Auftragseingang und Umsatz deutlich angestiegen

- Positive Effekte aus Excellence-Programmen

- Konzernüberschuss in Q1/2022 mehr als verdoppelt Die im Prime Standard notierte GESCO AG, eine Industriegruppe mittelständischer markt- und technologieführender Unternehmen, bestätigt mit Veröffentlichung der Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2021 die bereits am 21. April 2022 im Rahmen der virtuellen Bilanzpresse- und Analystenkonferenz veröffentlichten vorläufigen Zahlen sowie den Ausblick für das laufende Gesamtjahr. Alle wesentlichen Finanzkennzahlen konnten gegenüber dem Vergleichszeitraum deutlich verbessert werden. Auftragseingang (Q1/2022: 168,8 Mio. €; Q1/2021: 136,4 Mio. €) und Umsatz (Q1/2022: 138,1 Mio. €; Q1/2021: 112,6 Mio. €) stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um gute 20%, während das Konzernergebnis (Q1/2022: 8,8 Mio. €; Q1/2021: 4,0 Mio. €) sich mehr als verdoppelte. Wie schon im Vorjahr, sind auch im ersten Quartal 2022 die nun immer stärker sichtbaren Fortschritte in den Tochtergesellschaften, nicht zuletzt durch die eingeführten Excellence Programme, maßgeblich für die deutliche Verbesserung der Konzernkennzahlen. Mit dem hervorragenden Start ins neue Geschäftsjahr im Rücken wird der Ausblick auf das Gesamtjahr 2022, der am 21. April 2022 bei der virtuellen BPK veröffentlicht wurde, bestätigt: Bei einem Konzernumsatz in einer Spanne von 565 bis 585 Mio. € soll ein Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter in der Bandbreite von 28,0 bis 30,5 Mio. € erzielt werden. Die vollständige Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2022 steht unter https://www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung. Wesentliche Kennzahlen des GESCO-Konzerns (IFRS) 01.01.2022-31.03.2022

(fortgeführt) 01.01.2021-31.03.2021

(fortgeführt) Veränderung

(in %) Auftragseingang T€ 168.784 136.352 23,8% Umsatz T€ 138.118 112.631 22,6% EBITDA T€ 17.815 11.414 56,1% EBIT T€ 13.343 7.441 79,3% EBIT-Marge (in %) % 9,7% 6,6% 305 bp EBT T€ 14.133 7.009 >100% Konzernergebnis1) T€ 8.821 4.049 >100% Ergebnis je Aktie (in €) € 0,81 0,37 >100% Schlusskurs (in €)2) € 23,90 15,25 56,7% Mitarbeiter3) Anzahl 1.800 1.680 7,1% 1) Nach Anteilen Dritter. 2) XETRA-Schlusskurs zum Bilanzstichtag. 3) Anzahl zum Bilanzstichtag

Über GESCO: Die GESCO AG ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex

