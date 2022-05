DGAP-News: Wüstenrot & Württembergische AG: W&W-Gruppe mit operativ starkem Jahresauftakt

DGAP-News: Wüstenrot & Württembergische AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Presse-Information Ludwigsburg, 13.05.2022 W&W-Gruppe mit operativ starkem Jahresauftakt - Deutliche Zuwächse im ersten Quartal 2022 beim Neugeschäft – auch Digitalgeschäft legt weiter zu. - Konzernüberschuss erreicht im ersten Quartal 56,7 Millionen Euro und ist beeinflusst von Schwankungen an den Finanzmärkten. - Prognose für Konzernüberschuss im Gesamtjahr 2022 unverändert. - W&W-Vorstandsvorsitzender Jürgen A. Junker: „Die W&W-Gruppe verfügt über hohe operative Stärke und bilanzielle Wetterfestigkeit. Wir sind vorsichtig zuversichtlich, dass wir unseren Kurs trotz wachsender Marktunsicherheiten erfolgreich weiterführen können.“ Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat in einem deutlich unsichereren Marktumfeld einen operativ starken Start ins Geschäftsjahr 2022 verzeichnet. Der Vorsorgekonzern legte im Neugeschäft deutlich zu. Der Konzernüberschuss betrug 56,7 Millionen Euro. Der Rückgang gegenüber dem hohen Vorjahreswert (104,4 Millionen Euro) ist in erster Linie auf ein schwächeres Bewertungsergebnis nach IFRS-Rechnungslegung aufgrund der Schwankungen an den Finanzmärkten zurückzuführen. Zudem verzeichnete die Württembergische Versicherung höhere Elementarschäden aus Winterstürmen. Für das Gesamtjahr 2022 geht die W&W-Gruppe – vorbehaltlich negativer externer Entwicklungen im Jahresverlauf – unverändert davon aus, einen Konzernüberschuss von rund 250 Millionen Euro zu erreichen. Jürgen A. Junker, Vorstandsvorsitzender der W&W AG: „Nach dem außerordentlich erfolgreichen Geschäftsjahr 2021, in dem wir ein Rekordergebnis erreichen konnten, agiert die W&W-Gruppe jetzt in einem deutlich veränderten Umfeld. Steigende Inflationsraten, höhere Zinsen und wachsende Marktunsicherheiten, auch durch den Krieg in der Ukraine, stellen Unternehmen und Privatpersonen vor ganz neue Herausforderungen. Trotz aller Widrigkeiten bin ich vorsichtig zuversichtlich, dass wir als W&W-Gruppe auch diese Phase erfolgreich durchsteuern werden. Unser Unternehmen ist stabil, nachhaltig, innovativ und wetterfest aufgestellt. Dies und die operative Stärke, die wir uns in den vergangenen Jahren erarbeitet haben, werden dafür sorgen, dass wir unseren Weg auch bei wachsenden Marktunsicherheiten erfolgreich weitergehen können. Nicht zuletzt unser frühzeitig eingeleiteter und sehr umfassender Aufbruch, der auch eine weitreichende Digitalisierung umfasst, kommt uns gerade jetzt zugute. Alles, was wir selbst beeinflussen können, entwickelt sich weiterhin positiv.“ Neugeschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten 2022 Eine sehr erfreuliche Entwicklung im Startquartal 2022 zeigte im Geschäftsfeld Versichern die Schaden-/Unfallversicherung mit einem Zuwachs der Bruttobeiträge um 7,4 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro (erstes Quartal 2021: 1,04 Milliarden Euro), der vor allem durch das Firmenkundengeschäft getragen wurde. Die Kosten-Aufwands-Relation (Combined Ratio) in der Schaden-/Unfallversicherung lag weiterhin bei sehr guten 85,9 Prozent (Vorjahreszeitraum: 76,6 Prozent). Weiterhin über den Erwartungen entwickelt sich das Wachstum der Digitalmarke Adam Riese, die mittlerweile mehr als 250.000 Kundinnen und Kunden hat. In der Personenversicherung lagen die Bruttobeiträge bei 609,7 Millionen Euro nach 653,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum (minus 6,6 Prozent), da die Einmalbeiträge bewusst gedrosselt wurden. Die Krankenversicherung konnte um 5,0 Prozent auf 75,8 Millionen Euro zulegen (Vorjahr: 72,2 Millionen Euro). Im Geschäftsfeld Wohnen wurde im ersten Quartal ein erfreuliches Neugeschäftsvolumen erzielt. Allein in der Baufinanzierung betrug der Zuwachs des Neugeschäfts (inklusive der Vermittlungen ins Fremdbuch) 13,3 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro (Vorjahresquartal: 1,67 Milliarden Euro). Das Neugeschäft nach Brutto-Bausparsumme legte um 17,0 Prozent auf 3,48 Milliarden Euro zu (Vorjahresquartal: 2,97 Milliarden Euro) – ein Wachstum deutlich über Marktniveau. Auch die Immobilienaktivitäten der Wüstenrot Haus- und Städtebau und Wüstenrot Immobilien entwickelten sich anhaltend positiv. Ausblick auf das Gesamtjahr 2022 Die W&W-Gruppe rechnet auch für den weiteren Jahresverlauf mit steigenden Marktunsicherheiten durch das fragile gesamtwirtschaftliche und politische Umfeld. Auf Basis der guten operativen Geschäftsentwicklung sowie der stabilen Aufstellung der W&W-Gruppe geht das Unternehmen jedoch für das Gesamtjahr 2022 unverändert von einem Konzernüberschuss in Höhe von rund 250 Millionen Euro aus. Vorausgesetzt wird dabei, dass es zu keinen zusätzlichen Kapitalmarktverwerfungen, konjunkturellen Einbrüchen und unvorhergesehenen großen Schadensereignissen kommt.



