KUV 0,83! Die Top-E-Commerce-Aktie, über die niemand spricht

Eine Top-E-Commerce-Aktie, die mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von unter 1 auf sich aufmerksam macht und über die trotzdem niemand spricht. Na, könnte das vielleicht Coupang (WKN: A2QQZ2) sein? Ja, ist es. Zumindest für heute im Rahmen dieses Artikels.

Hinter dem Namen Coupang steckt ein südkoreanischer Onlinehändler, dessen Aktienkurs inzwischen auch rund drei Viertel seines Börsenwertes eingebüßt hat. Das Zahlenwerk für das erste Quartal zeigt jedoch, dass die Growth-Story weitergeht und diese Aktie jetzt einen näheren Blick verdient haben kann. Vor allem bei dieser Bewertung!

Top-E-Commerce-Aktie Coupang: KUV 0,83!

Blicken wir auf das erste Quartalszahlenwerk in diesem neuen Geschäftsjahr 2022, so fällt der Blick zunächst auf die Umsatzentwicklung. Mit einem Wert von ca. 5,1 Mrd. US-Dollar liegt Coupang erneut 22 % im Plus im Vergleich zum Vorjahreswert. Währungsbereinigt hätte der Zuwachs in lokalen Währungen sogar bei 32 % gelegen. Wirklich ein bemerkenswertes Wachstum.

Ein KUV von 0,83 Euro erhalten wir, wenn wir diese 5,1 Mrd. US-Dollar fiktiv auf ein ganzes Jahr hochrechnen und das mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt 17 Mrd. US-Dollar ins Verhältnis setzen. Grundsätzlich ein eher preiswertes Bewertungsmaß für eine Top-E-Commerce-Aktie, die noch immer ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum besitzt.

Coupang weist zwar im ersten Quartal einen Nettoverlust aus. Mit einem Wert von 209,3 Mio. US-Dollar sind wir in den roten Zahlen. Aber die Anzahl der aktiven Kunden wuchs erneut um 13 % auf 18,1 Mio. primär in Südkorea. Dieser Kundenkreis steigerte außerdem den durchschnittlichen Umsatz im ersten Quartal um 8 % auf 283 US-Dollar. Solide, quantitative und qualitative Wachstumsraten, die hier eine Top-E-Commerce-Aktie skizzieren. Und das mit einer ziemlich günstigen Bewertung.

Starker Ansatz!

Coupang besitzt für eine mögliche Top-E-Commerce-Aktie außerdem einen starken Ansatz. Das Management baut ein engmaschiges Logistiknetzwerk auf, das selbst den Quick-Commerce in den urbanen Regionen Südkoreas ermöglicht. Damit bindet man die Konsumenten weiterhin sehr stark an sich.

Im Endeffekt ist Coupang für mich eine Chance, in eine Art Amazon Südkoreas zu investieren. Zumindest der qualitative Ansatz gefällt mir in dieser Hinsicht. Der Markt ist dabei einer, der den E-Commerce sehr schnell adaptiert und weiter ausbaut. Auch das macht die unternehmensorientierte Investitionsthese für mich langfristig so spannend.

Bei einem KUV von 0,83 und einer Marktkapitalisierung von ca. 17 Mrd. US-Dollar sehe ich diese Top-E-Commerce-Aktie auf einem eher preiswerten Niveau. Zwar ist das Unternehmen nicht profitabel, was in der jetzigen Marktphase nicht gerade gefragt ist. Für langfristig orientierte Investoren macht das diese Chance, sich sukzessive Marktanteile zu sichern, jedoch nicht zwangsläufig weniger attraktiv.

Der Artikel KUV 0,83! Die Top-E-Commerce-Aktie, über die niemand spricht ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Coupang. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Coupang.

Motley Fool Deutschland 2022