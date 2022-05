5,1 % Dividendenrendite: Ist das wirklich der heißeste Dividendenaristokrat?

Der heißeste Dividendenaristokrat: die IBM-Aktie (WKN: 851399)? Ja, vielleicht schon. Wenn wir uns jedenfalls die fundamentale Bewertung ansehen, so erkennen wir derzeit knapp über 5 % Dividendenrendite. Das ist wirklich ein attraktives Maß für die adelige Klasse.

Aber es kommt noch mehr dazu. Das Management von Big Blue zahlt bereits seit dem Jahre 1916 eine Dividende an die Investoren aus. Zudem ist sie in diesem Jahr bereits das 27. Jahr in Folge erhöht worden, was eine spannende Historie darstellt. Ein Dividendenwachstum von lediglich 0,6 % ist zwar nicht die Welt. Aber es zeigt trotzdem, dass auf einem moderaten Niveau weitere Zuwächse möglich sind. Die derzeit hohe Dividendenrendite kann wiederum ein Katalysator sein.

Ein US-Beitrag hat die IBM-Aktie nun jedenfalls zu einem Anwärter auf den Platz des heißesten Dividendenaristokraten gemacht. Betrachten wir auch diese Perspektive etwas genauer.

IBM-Aktie: Der heißeste Dividendenaristokrat?!

Für den Verfasser auf der Plattform TipRanks ist unter anderem auch die Dividendenrendite der IBM-Aktie ein Merkmal, das für Attraktivität steht. Aber es geht natürlich um bedeutend mehr. Insbesondere die Value-Perspektive gemischt mit neuen verbesserten Aussichten kann mittel- bis langfristig die Chance auf eine solide Rendite erhöhen.

Big Blue machte zwar einige Fehler, die dazu führten, dass der womöglich jetzt heißeste Dividendenaristokrat in den vergangenen neun Jahren kaum eine Rendite eingebracht hat. Selbst wenn wir die Dividende in die Performanceermittlung mit einbeziehen, so lässt die Aktie weiterhin zu wünschen übrig. Trotzdem verändert sich das Geschäftsmodell, was unter anderem an den Cloud-Initiativen, aber auch der Abspaltung von Kyndryl läge. Dadurch könne sich das Management jetzt vermehrt auf sein starkes Geschäftsmodell konzentrieren.

Die Margen können sich verbessern, zudem überraschte der potenziell heißeste Dividendenaristokrat, indem man im ersten Quartal die Erwartungen beim Ergebnis je Aktie um zwei Cent geschlagen hat. In Kurzform ist es das eigentlich auch bereits gewesen.

Ein Kompromiss …

Ob die IBM-Aktie wirklich der heißeste Dividendenaristokrat ist, das ist eine interessante Frage. Für Investoren, die jetzt eine solide Value-Wette eingehen wollen, ist die Aktie zumindest ein guter Kompromiss. 5,1 % Dividendenrendite zeugen jedenfalls von keiner allzu teuren Bewertung für eine Tech-Aktie, die mittelfristig im Cloud-Segment weiter durchstarten könnte. Insofern sind Werte, Wachstumsmöglichkeiten und solide Gewinnrenditen vorhanden.

Trotzdem darf die Historie auch ein Mahnmal sein: Nur weil eine Aktie ein Dividendenaristokrat ist, ist sie nicht zwangsläufig erfolgreich. IBM ist im vergangenen Jahrzehnt ein wirklich hervorragendes Beispiel dafür gewesen.

