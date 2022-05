AMAZON - Ende des Ausverkaufs?

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 2.261,100 $ (Nasdaq)

In der Amazon-Aktie wird auch am heutigen Montag relativ aktiv gehandelt, wie ein Blick auf die Handelsaktivität auf Tradegate zeigt. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen gibt der Kurs leicht nach, nachdem dieser am Donnerstag und Freitag spürbar zulegen konnten. Eine Entwicklung, die Balsam für die geschundene Investorenseele ist, denn in den vergangenen Wochen kam der Aktienkurs massiv unter Druck und erreichte in der abgelaufenen Woche den großen Unterstützungsbereich bei 2.050 USD.

Noch gibt es keine Entwarnung!

Auch wenn Anleger momentan etwas durchatmen können, eine Entwarnung kann man leider noch nicht aussprechen. Bis dato reden wir in der Aktie lediglich über eine Erholung. Diese würde im Bereich von 2.400/500 USD auf den ersten Widerstand treffen und ohne vollständige Bodenbildung drohen letztlich neue Tiefs. Sollte dabei der Supportbereich um 2.050 USD nachhaltig unterschritten werden, könnten die Kurse weiter auf 1.840 USD und mittelfristig 1.670 USD nachgeben.

In diesem bärischen Umfeld könnte es in den nächsten Wochen aber etwas ruhiger zur Sache gehen. Dies schließt immer wieder kleinere Versuche einer Bodenbildung mit ein. Letztlich ist natürlich auch ein bullisches Comeback nicht gänzlich ausgeschlossen, auch wenn es momentan nicht favorisiert wird. Vor allen Dingen mittelfristig müsste noch eine ganze Menge passieren, um die Aktie zurück in einen Aufwärtstrend/Bullenmarkt zu katapultieren.

Amazon.com Inc.

Fazit: Vor allen Dingen mit Blick auf einen Trendtrade wäre ich in der Amazon-Aktie auf der Longseite noch vorsichtig. Im ersten Schritt würden kurzfristige Gewinne eher neue Chancen auf der Shortseite bieten. Erst wenn die Bullen positiv überraschen können, würde ich umdenken.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)