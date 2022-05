Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Sensirion Holding AG: Die Generalversammlung der Sensirion Holding AG stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrates zu



16.05.2022 / 18:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung

16. Mai 2022, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Aufgrund der durch die Verbreitung von COVID-19 (Coronavirus) anhaltenden Situation fand die Generalversammlung der Sensirion Holding AG auch in diesem Jahr ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt. In Einklang mit der COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrates konnten die Aktionärsrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden. Die Generalversammlung wurde in den Räumlichkeiten der Sensirion Holding AG am Sitz der Gesellschaft in Stäfa durchgeführt.

An der Generalversammlung der Sensirion Holding AG vom 16. Mai 2022 wurden durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin insgesamt 10'047’666 Aktienstimmen, entsprechend 64.52% des Aktienkapitals, vertreten. Die Aktionäre haben alle Anträge des Verwaltungsrates genehmigt.

Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 und stimmten der beantragten Verwendung des Bilanzergebnisses zu. Der Vergütungsbericht 2021 wurde in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung angenommen. Die Aktionäre haben den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. Die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wurden ebenfalls genehmigt.

Die Aktionäre haben Moritz Lechner und Felix Mayer als Co-Präsidenten des Verwaltungsrates sowie Ricarda Demarmels, François Gabella, Anja König und Franz Studer als Mitglieder des Verwaltungsrates wiedergewählt. Weiter wählten die Aktionäre Moritz Lechner und Felix Mayer erneut und François Gabella neu in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss. Die Anwaltskanzlei Keller KLG in Zürich wurde als unabhängige Stimmrechtsvertreterin und die KPMG AG in Zürich als Revisionsstelle wiedergewählt. Darüber hinaus stimmten die Aktionäre der Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals in der bisherigen Höhe wiederum für die Dauer von zwei Jahren zu.

Für weitere Information über Sensirion besuchen Sie bitte: www.sensirion.com.

Kontaktinformationen Investor Relations

Herr Heiko Komaromi

Director Investor Relations

Telefon: +41 44 544 1644

E-Mail: heiko.komaromi@sensirion.com

Über die Sensirion Holding AG

Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz im schweizerischen Stäfa ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO 2 ) und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter www.sensirion.com .

Gewisse Aussagen in diesem Dokument sind in die Zukunft gerichtete Aussagen („forward-looking statements“), einschliesslich derjenigen, welche Wörter wie „glauben“, „annehmen“, „erwarten“ oder andere ähnliche Ausdrücke verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen und unterliegen aufgrund ihrer Art bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von denen abweichen können, welche durch die zukunftsgerichteten Aussagen erwähnt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die zukünftige globale Wirtschaftslage, veränderte Marktbedingungen, Wettbewerb mit anderen Unternehmen, Auswirkungen und Risiken von neuen Technologien, Kosten der Einhaltung von anwendbaren Gesetzen, Regularien und Standards, verschiedene politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen in den Märkten, in welchen Sensirion tätig ist sowie andere Faktoren, auf welche Sensirion keinen Einfluss hat. In Anbetracht dieser Unsicherheiten sollten Sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sensirion hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Tatsachen zu aktualisieren oder diese infolge von zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen anzupassen.

Sensirion verwendet bestimmte Kennzahlen für die Performancemessung, die nach Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Diese alternativen Performancekennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden sich auf www.sensirion.com/additional-performance-measures.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Effekten dar.