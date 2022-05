EUR/GBP: Jetzt bitte eine Trendwende!

Übergeordnet läuft seit Anfang dieses Jahres eine sehr volatile Bodenbildungsphase, die durch den Ausbruch über das markante Triggerniveau von 0,8478 GBP Anfang dieses Monats aktiviert worden ist. Ein erstes Ziel um 0,8599 GBP konnte bereits abgearbeitet werden, die jetzigen Verluste sind im Rahmen eines Pullbacks zu interpretieren. Gelingt es an dieser Stelle nun einen tragfähigen Boden auszubilden, würden über den aktuellen Monatshochs weitere Zugewinne an die Hochs aus April letzten Jahres sehr wahrscheinlich werden.

Bullen müssen sich genau jetzt beweisen

Ein nachhaltiger Boden an der Unterstützung von 0,8478 GBP könnte die seit Mitte April laufende Aufwärtsbewegung in einen fünfwelligen Impuls umwandeln und dadurch direkte Gewinne an 0,8720 GBP ermöglichen. Mit einem kurzen Zwischenstopp ist allerdings um 0,8658 GBP zu rechnen. Investierte Anleger könnten nun ihre Stopps ein kleines Stück weit nachziehen, denkbar wäre der Bereich um den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 0,8415 GBP. Ein Kursrutsch unter diese Marke würde allerdings vermehrt Verkäufer auf das Parkett locken, Abschläge auf 0,8367 GBP und darunter der Bereich um 0,8300 GBP wären dann stark anzunehmen.