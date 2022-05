SCHLUMBERGER - Hier muss die Aktie drüber!

Schlumberger N.V. (Ltd.) - WKN: 853390 - ISIN: AN8068571086 - Kurs: 42,140 $ (NYSE)

Nach 2021 ist der Ölsektor auch 2022 das Aushängeschild an der Börse. Das Sektorplus beträgt seit Jahresanfang rund 45 %. Trotz dieses beeindruckenden Zugewinns laufen bei einigen Werten Konsolidierungen, die neue Chancen bieten. Die Aktie von Schlumberger passt gut in diese Kategorie.

Von Dezember 2021 bis März dieses Jahres absolvierte der Öltitel einen Aufwärtsimpuls, wie man ihn in jedes Eliott-Wellen-Buch packen könnte, bog anschließend aber in eine Abwärtsbewegung ein, die klar korrektiven Charakter aufweist. Dabei erwies sich die Unterstützung bei 36,87 USD wiederholt als tragfähig. Auch leitetete dieses Kursniveau die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage ein.

Widerstand im Fokus

Der Blick richtet sich nun auf den Abwärtstrend seit März und etwas darüber die Horizontale bei 43,70 USD, die sich aus zahlreichen markanten Hochpunkten ableitet. Werden diese Hürden überwunden, wäre der Weg für einen weiteren Anstieg frei und könnte die Aktie mittelfristig in Richtung 48,88 bis 49,18 USD führen.

Vorgeschaltete Konsolidierungen wären kein Problem, ja sogar zu begrüßen, denn die Aktie erreicht in vollem Tempo die beschriebenen Widerstände und damit auch in einem kurzfristig überkauften Zustand. Kommt es zu flachen Konsolidierungen unterhalb von 43,70 USD, würde das gute Einstiegsmöglichkeiten bieten. Ebenso wäre das der Fall, sollte die Aktie nach Überwinden der 43,70-USD-Marke noch einmal auf dieses Kurslevel auftreffen.

Unter 36,87 USD würde sich das Bild dagegen eintrüben und der Wert könnte die Konsolidierung in Richtung 34,99 USD ausdehen.

Abschließend noch ein interessanter Punkt für fundamental Interessierte: Analysten gehen davon aus, dass Schlumberger den Nettoschuldenberg von derzeit rund 10 Mrd. USD bis Mitte des Jahrzehnts aller Voraussicht nach komplett abgetragen haben wird.

Fazit: Der Ölsektor bleibt ein Outperformer. Die Aktie von Schlumberger könnte in den nächsten Tagen und Wochen neue Hochs markieren und im Idealfall den Zielbereich um 49 USD ansteuern.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 22,93 26,18 29,78 Ergebnis je Aktie in USD 1,32 1,88 2,59 KGV 32 22 16 Dividende je Aktie in USD 0,50 0,50 0,50 Dividendenrendite 1,19 % 1,19 % 1,19 % *e = erwartet

Schlumberger-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)