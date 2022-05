3 wichtige Gründe, in Immobilien zu investieren

The Motley Fool · 19.05.2022, 05:00 Uhr

Wichtige Punkte

Mit dem Kauf von Immobilien kannst du dein Portfolio diversifizieren.

Er kann dir auch jahrelang ein regelmäßiges, vorhersehbares Einkommen bescheren.

Nicht zu vergessen ist das Potenzial, dass Immobilien im Laufe der Zeit an Wert gewinnen können.

In Immobilien zu investieren, ist vielleicht nicht die einfachste Art, Geld zu verdienen. Wenn es dein Ziel ist, dein Vermögen zu vermehren, ohne viel Arbeit zu haben, könntest du einfach ein paar Indexfonds kaufen und Feierabend machen.

Aber Investitionen in Immobilien können nicht nur lohnend sein, sondern auch deine Eintrittskarte zum Erreichen deiner langfristigen finanziellen Ziele. Hier sind nur ein paar Gründe, warum du in Immobilien investieren solltest.

1. Du willst dein Portfolio diversifizieren

Ein breit gefächertes Portfolio kann dir in mehrfacher Hinsicht zugute kommen. Erstens hast du durch eine breitere Streuung mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Außerdem kann ein diversifizierter Anlagemix deine Eintrittskarte sein, um unbeständige Zeiten, wie z. B. Rezessionen, relativ unbeschadet zu überstehen.

Wenn dein Portfolio derzeit aus Aktien und Anleihen besteht, ist es vielleicht an der Zeit, in Immobilien zu investieren. Das muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass du eine Immobilie kaufen musst. Wenn du dir das nicht zutraust, kannst du dich auch an REITs (Real Estate Investment Trusts) wenden.

Viele REITs werden öffentlich gehandelt, so dass es einfach ist, ihren Aktienkurs zu verfolgen. Und wenn du es gewohnt bist, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, ist es im Grunde derselbe Prozess.

2. Du willst Stabilität

Der Wert von Immobilien steigt mit der Zeit. Normalerweise steigen die Immobilienpreise langsam und stetig, im Gegensatz zu den drastischen Anstiegen, die wir in den letzten paar Jahren erlebt haben. Aber wenn du dein Geld in einen Vermögenswert investieren willst, dessen Wert in der Vergangenheit gestiegen ist, sind Wohnimmobilien eine besonders gute Wahl.

3. Du magst ein regelmäßiges, vorhersehbares Einkommen

Manche Anleger/innen sind darauf angewiesen, dass ihre Portfolios kontinuierlich Erträge erwirtschaften, damit sie nachts ruhig schlafen können. Wenn du zu diesen Anlegern gehörst, könnten Immobilien eine gute Wahl sein.

Wenn du ein Mietobjekt in einem soliden Markt kaufst, hast du vielleicht wenig Probleme, Mieter zu finden. Das Ergebnis? Monatliche Mieteinnahmen, die du zur Reinvestition oder zur Deckung deiner persönlichen Ausgaben verwenden kannst.

Ähnlich verhält es sich, wenn du dein Portfolio mit REITs bestückst: Du kannst mit regelmäßigen Einnahmen in Form von Dividendenzahlungen rechnen. REITs sind verpflichtet, mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens als Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Aus diesem Grund bieten REITs in der Regel höhere Dividendenrenditen als typische Aktien. Das ist Geld, mit dem du nicht nur rechnen, sondern das du auch einsetzen kannst.

Kann eine Investition in Immobilien dir helfen, deine Ziele zu erreichen?

Als Investor hast du natürlich die Qual der Wahl. Du kannst dich auf einzelne Aktien konzentrieren, dein Portfolio mit börsengehandelten Fonds (ETFs) auffüllen oder bei Anleihen bleiben, wenn du besonders risikoscheu bist. Aber es lohnt sich, die vielen Vorteile zu bedenken, die eine Investition in Immobilien mit sich bringt – selbst wenn du diesen Weg noch nie in Erwägung gezogen hast.

Eine Investition in Immobilien könnte deine Eintrittskarte in den Vorruhestand sein oder deinen Kindern ein gesundes finanzielles Polster verschaffen, wenn sie erwachsen werden. Deshalb solltest du dich mit Immobilieninvestitionen auseinandersetzen, egal ob du Renditeobjekte kaufst oder zum ersten Mal REIT-Aktien erwirbst.

Der Artikel 3 wichtige Gründe, in Immobilien zu investieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 12.05.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

