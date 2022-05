COSTCO - Auch dieser Highflyer fällt

Costco Wholesale Corp. - WKN: 888351 - ISIN: US22160K1051 - Kurs: 429,400 $ (Nasdaq)

Die Costco-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Ab einem Korrekturtief bei 38,17 USD aus dem März 2009 lief diese Bewegung lange in einem Trendkanal ab.

Im Oktober 2021 gelang der Ausbruch aus diesem Trendkanal nach oben. Dieser Ausbruch löste eine weitere Rallyphase aus, welche nach einem Zwischenhoch 571,49 USD im Dezember 2021 zu einem Allzeithoch bei 612,27 USD führte. Dieses Hoch stammt vom 07. April 2021.

Nach Ausbildung eines kleinen Doppeltops startete eine Korrektur, die gestern massiv an Fahrt aufnahm. Gestern krachte der Wert nach einem Abwärtsgap zwischen 480,23 USD und 463,86 USD auf ein Tief bei 424,55 USD. Die Aktie des Großhandelskonzerns fiel um 12,45 % und war damit drittschwächster Wert im Nasdaq 100. Normalerweise braucht die Aktie für solche Bewegungen mehrere Wochen. Es kam dabei auch zu einem Rückfall unter die Unterstützung bei 469,77 USD.

Verkaufswelle dürfte noch andauern.

Mit dem gestrigen Einbruch hat sich das Chartbild der Costco-Aktie deutlich gewandelt. Bis zu diesem Einbruch konnte man das Chartbild auf Sicht von mehreren Wochen noch ohne Probleme bullisch interpretieren. Seit gestern erscheint allerdings eine weitere Korrekturbewegung in Richtung 393,15 USD und später an den Aufwärtstrend seit März 2009 bei aktuell 322,48 USD als das wahrscheinlichere Szenario. Kurzfristige Erholungen sollten in diesem Sinne spätesten bei ca. 469,77 USD zu Ende gehen.

Erst mit einem stabilen Ausbruch über 469,77 USD würde sich das Chartbild wieder so weit verbessern, dass ein Anstieg an das Allzeithoch möglich wäre.

Fazit: Der Einbruch von gestern dürfte Folgen haben. Die Korrektur ist noch nicht ausgestanden.

Costco Wholesale Corp.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)