DEUTSCHLAND-MEDIEN-VAUNET:Verband - Streamingumsatz bringt audiovisuelle Medien auf Vorkrisenniveau

Berlin (Reuters) - Streamingumsätze bleiben auch 2022 der große Wachstumstreiber bei audiovisuellen Medien in Deutschland.

Insgesamt dürften die Werbeumsätze um 4,2 Prozent auf 6,54 Milliarden Euro steigen, wie der Verband Privater Medien (Vaunet) am Donnerstag mitteilte. Laut Prognose sollten dabei Werbeerlöse in Streamingangeboten erneut zweistellig wachsen. Im Fernsehbereich werde es um ein Prozent auf 4,38 Milliarden Euro nach oben gehen, die Umsätze beim Radio sollten stabil bei rund 707 Millionen Euro bleiben. Während die Gesamtbranche bereits 2021 wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht hatte, liegen die Umsätze beim Fernsehen damit auch 2022 noch leicht unter den Zahlen von 2019 und beim Radio deutlich darunter.

"Die Menschen verbringen mehr Zeit denn je mit der Nutzung von audiovisuellen Medien", sagte Vaunet-Geschäftsführer Frank Giersberg. Dementsprechend sei hier auch die Werbung für Werbekunden immer wichtiger. Der Vaunet-Vorstandsvorsitzende Claus Grewenig erklärte, trotz aller Unwägbarkeiten sehe man die Entwicklung des Werbemarktes grundsätzlich optimistisch.

Im ersten Corona-Jahr 2020 waren die gesamten Umsätze um knapp sechs Prozent gesunken, dann aber 2021 wieder um 10,7 Prozent gestiegen. Die Werbeerlöse im Streaming wuchsen im vergangenen Jahr bei Audioangeboten um gut 29 Prozent und im Videobereich um fast 30 Prozent. Im laufenden Jahr rechnet der Vaunet bei der Werbung in gestreamten Bewegtbildangeboten mit einem Plus von rund 18 Prozent auf rund 1,35 Milliarden Euro Umsatz. Die Werbung in gestreamten Audioangeboten dürfte 2022 um etwa 15 Prozent auf 97 Millionen Euro klettern.