ADIDAS - Bank of America senkt den Daumen! Chart auf der Kippe!

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 170,120 € (XETRA)

Die Adidas-Aktie hat sich seit dem Allzeithoch im Vorjahr inzwischen halbiert. Eine negative Analysteneinstufung schickt das Papier heute weiter gen Süden. Der Wert trägt am Freitag die rote Laterne im DAX. Auf diese Unterstützungszone kommt es nun an.

Rund ein Drittel hat die Adidas-Aktie in diesem Jahr bereits an Wert verloren und wenn es nach der Bank of America geht, dürften die Verluste noch größer werden. So senkt Analyst David Roux in einer heute veröffentlichten Studie seine Ergebnisschätzungen für den Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach deutlich und liegt nun rund 15 % unter dem aktuellen Konsens. Der Analyst hält eine Prognosesenkung im dritten Quartal für möglich, außerdem dürfte die Situation in China Adidas weiter Probleme bereiten.

Wichtiger langfristiger Support im Fokus

Aus charttechnischer Sicht darf sich die Adidas-Aktie eigentlich keine weitere Schwäche mehr erlauben. Denn zwischen 165 und 160,30 EUR liegt ein zentraler langfristiger Support, an dem beispielsweise auch der Crash 2020 stoppte. Sollte die Aktie dort nachhaltig darunterfallen, bietet erst wieder der EMA200 Monat bei knapp 142,50 EUR Unterstützung.

Im Tageschart dagegen zeigen sich die Käufer heute im Bereich des bisherigen Jahrestiefs. Behaupten sie das Niveau um 170 EUR, werden Erholungen in Richtung 186,82 EUR möglich. Fundamental könnten die heute nach US-Börsenschluss erwarteten Zahlen von Foot Locker für neue Impulse, positiv wie negativ, sorgen.

Fazit: Nach einer Kurshalbierung ausgehend vom Allzeithoch dürften die ersten Investoren bei der Adidas-Aktie schwach werden. Trader, die auf eine Gegenbewegung setzen möchten, sollten zumindest die heutige Tageskerze abwarten, Positionen aber in jedem Fall eng absichern.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 21,23 24,20 26,29 Ergebnis je Aktie in EUR 10,90 9,12 11,20 KGV 16 19 15 Dividende je Aktie in EUR 3,30 3,71 4,50 Dividendenrendite 1,93 % 2,17 % 2,63 % *e = erwartet

Adidas-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)